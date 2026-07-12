Gastronomía

Horneando el invierno: recetas de panes rústicos y masas para perfumar tu hogar

Nada mejor que el aroma a pan recién horneado y la calidez de una preparación casera en invierno. Con estas tres opciones de masas y panes vas a pasar una tarde de invierno sabrosa y diferente.

Por ABC Color
12 de julio de 2026 a la - 01:00
Pan en sartén.
Pan en sartén.Tatiana Romanova

Cómo hacer un pan de ajo, queso y hierbas

Pan de ajo.
Pan de ajo.

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Pan de ajo, queso y hierbas

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 pan de campo artesanal
  • 6 cucharadas de manteca sin sal
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tazas de queso mozzarella rallado
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Cortar el pan en rebanadas gruesas sin llegar hasta el final, dejando la base unida.
  3. Derretir la manteca y mezclarla con el ajo finamente picado y la sal.
  4. Rellenar cada corte del pan con abundante queso mozzarella rallado.
  5. Pincelar la superficie y las ranuras del pan con la manteca de ajo.
  6. Espolvorear el perejil picado y el queso parmesano sobre el pan.
  7. Hornear el pan 12 minutos cubierto con papel aluminio.
  8. Retirar el papel aluminio y hornear 6 minutos más, hasta dorar la corteza y gratinar parte del queso.
  9. Servir el pan caliente.

Cómo hacer un pan casero en sartén de hierro

Pan en sartén.
Pan en sartén.

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Pan casero en sartén de hierro

Ingredientes

  • 3 tazas de harina de trigo
  • 1 taza de agua tibia
  • 2 cucharaditas de levadura seca
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de leche

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia y dejar reposar 10 minutos.
  2. Mezclar la harina y la sal en un bol.
  3. Agregar la mezcla de levadura y el aceite de oliva a la harina y mezclar hasta integrar.
  4. Amasar 8 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
  5. Reposar la masa tapada 60 minutos o hasta que duplique su tamaño.
  6. Dividir la masa en 8 porciones y formar bollos lisos.
  7. Reposar los bollos tapados 20 minutos.
  8. Batir el huevo con la leche y pincelar la superficie de los bollos.
  9. Calentar la sartén de hierro a fuego medio-bajo, derretir la manteca y acomodar los bollos dejando espacio entre ellos.
  10. Cocinar tapado 12 minutos, dar vuelta con cuidado y cocinar tapado 10 minutos más, o hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
  11. Retirar los bollos y dejar enfriar 10 minutos antes de servir.

Cómo hacer rollos de canela

Rolls de canela.
Rolls de canela.

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Bollos de canela daneses

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo
  • 250 mililitros de leche entera
  • 75 gramos de manteca sin sal
  • 60 gramos de azúcar
  • 7 gramos de levadura seca
  • 1 cucharadita de cardamomo molido
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 huevo
  • 100 gramos de manteca sin sal
  • 120 gramos de azúcar moreno
  • 2 cucharadas de canela molida
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de leche entera
  • 3 cucharadas de azúcar perlado

Elaboración paso a paso

  1. Calentar la leche a 37 °C y disolver la levadura y 1 cucharadita de azúcar en la leche.
  2. Derretir 75 gramos de manteca y dejar templar 5 minutos.
  3. Mezclar la harina, 60 gramos de azúcar, la sal y el cardamomo en un bol.
  4. Añadir 1 huevo, la leche con levadura y la manteca derretida, y amasar 10 minutos hasta obtener una masa lisa.
  5. Reposar la masa tapada 60 minutos o hasta que doble su volumen.
  6. Batir 100 gramos de manteca con el azúcar moreno y la canela hasta formar una pasta untable.
  7. Estirar la masa en un rectángulo de 40 x 30 centímetros sobre una superficie ligeramente enharinada.
  8. Untar el relleno de canela sobre la masa y enrollar firmemente por el lado largo.
  9. Cortar 12 rollos y colocar en una bandeja con papel de hornear, dejando separación.
  10. Reposar los rollos tapados 30 minutos.
  11. Precalentar el horno a 200 °C.
  12. Batir 1 huevo con 2 cucharadas de leche y pincelar los rollos.
  13. Espolvorear el azúcar perlado sobre los rollos.
  14. Hornear 12 minutos a 15 minutos hasta que estén dorados y dejar templar 10 minutos antes de servir.