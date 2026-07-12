Horneando el invierno: recetas de panes rústicos y masas para perfumar tu hogar

Cómo hacer un pan de ajo, queso y hierbas
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Pan de ajo, queso y hierbas
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 pan de campo artesanal
- 6 cucharadas de manteca sin sal
- 3 dientes de ajo
- 2 tazas de queso mozzarella rallado
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Cortar el pan en rebanadas gruesas sin llegar hasta el final, dejando la base unida.
- Derretir la manteca y mezclarla con el ajo finamente picado y la sal.
- Rellenar cada corte del pan con abundante queso mozzarella rallado.
- Pincelar la superficie y las ranuras del pan con la manteca de ajo.
- Espolvorear el perejil picado y el queso parmesano sobre el pan.
- Hornear el pan 12 minutos cubierto con papel aluminio.
- Retirar el papel aluminio y hornear 6 minutos más, hasta dorar la corteza y gratinar parte del queso.
- Servir el pan caliente.