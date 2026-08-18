Gastronomía

Receta fácil: así podrás hornear el mejor pan de maíz

El pan de maíz, un clásico de la cocina, combina sencillez y sabor. Con solo unos ingredientes básicos, descubrí cómo preparar esta receta sencilla.

Por ABC Color
18 de agosto de 2026 a la - 06:00
Pan de maíz.
Pan de maíz.Shutterstock

Cómo hacer pan de maíz

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Pan de maíz

Ingredientes

  • 1 taza de harina de maíz
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 taza de leche
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de manteca derretida

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Engrasar un molde mediano para hornear.
  3. Mezclar la harina de maíz, la harina de trigo, el polvo de hornear, la sal y el azúcar en un tazón.
  4. Batir la leche, los huevos y la manteca derretida en otro tazón.
  5. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta integrar sin sobrebatir.
  6. Verter la mezcla en el molde preparado.
  7. Hornear durante 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  8. Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y servir.

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