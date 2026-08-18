Receta fácil: así podrás hornear el mejor pan de maíz

Cómo hacer pan de maíz
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Pan de maíz
Ingredientes
- 1 taza de harina de maíz
- 1 taza de harina de trigo
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 taza de leche
- 2 huevos
- 4 cucharadas de manteca derretida
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Engrasar un molde mediano para hornear.
- Mezclar la harina de maíz, la harina de trigo, el polvo de hornear, la sal y el azúcar en un tazón.
- Batir la leche, los huevos y la manteca derretida en otro tazón.
- Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta integrar sin sobrebatir.
- Verter la mezcla en el molde preparado.
- Hornear durante 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y servir.
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