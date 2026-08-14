Gastronomía

Día Nacional de la Chipa: 10 recetas de las variedades más queridas

Cada segundo viernes de agosto se celebra el Día Nacional de la Chipa, un emblema de la gastronomía paraguaya. Por eso, seleccionamos 10 tipos de chipa que tenés que tener en tu repertorio.

Por ABC Color
14 de agosto de 2026 a la - 06:00
Variedad de chipas y chipa guazú.
Variedad de chipas y chipa guazú.Shutterstock

1. Chipá avati o chipa de maíz

Chipa y cocido, íconos de la gastronomía paraguaya.
Chipa y cocido, íconos de la gastronomía paraguaya.

Chipá avati o chipa de maíz

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 150 gramos de manteca
  • 2 huevos
  • 250 gramos de queso Paraguay estacionado
  • 500 gramos de harina de maíz
  • 100 gramos de almidón de mandioca
  • 1 taza de leche (aproximadamente)
  • 1 cucharada de anís
  • Sal, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca muy bien, agregar los huevos, el anís estrujado, la sal y el queso Paraguay en trozos, e integrar bien.
  2. Cernir la harina de maíz y agregar a la mezcla junto con el almidón. Amasar agregando de a poco la leche hasta lograr una masa bien compacta.
  3. Tomar porciones de la masa de aproximadamente 150 gramos  e ir formando con las manos los chipás (redondos, achatados, etcétera).
  4. Colocar en bandejas sin enmantecar y llevar al horno bien caliente (200 ºC) por 30 minutos aproximadamente, hasta que se doren y se cocinen.

2. Chipa de fariña

Chipa y cocido
Chipa.

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Chipa de fariña

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 150 gramos de manteca
  • 500 gramos de fariña
  • 200 gramos de maíz
  • 3 huevos
  • 350 gramos de queso Paraguay
  • 2 cucharadas de anís
  • 1 cucharadita de sal fina
  • Leche, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca y agregar los huevos, batiendo bien.
  2. Estrujar el anís con las palmas de las manos y agregarlo al preparado anterior.
  3. Agregar el queso desmenuzado y la harina de maíz.
  4. Incorporar la fariña y un chorro de leche (esta masa va a ir absorbiendo de a poco el líquido debido al uso de la fariña).
  5. Dejar descansar la masa.
  6. Amasar y formar las chipas. Si cuesta unir la masa, se deben humedecer las manos con leche.
  7. Cocinar en horno precalentado a 250 °C, hasta que se noten cocidas y doradas (unos 20 minutos).

3. Chipa piru

Chipa pirú.
Chipa pirú.

Palitos de chipa piru

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 150 gramos de grasa de cerdo o manteca
  • 3 huevos
  • 500 gramos de almidón o fécula de mandioca
  • 300 gramos de queso Paraguay
  • Cantidad necesaria de sal
  • Anís
  • Cantidad necesaria de leche

Elaboración paso a paso

  1. Batir la grasa hasta volverla como espuma; agregar el anís, la sal y los huevos, seguir batiendo y luego agregar el queso. Aparte, formar una corona con la fécula y en el centro colocar los demás ingredientes bien batidos. Formar una masa lisa y suave; añadir la leche, si es necesario.
  2. Darles forma fina de palitos, colocarlos sobre la chapa y hornear a temperatura media hasta notarse cocidos.
  3. Retirar del horno, dejar enfriar y volver a poner a cocinar en horno apenas caliente por espacio de 10 minutos, aproximadamente, para que se sequen. Estas chipitas resultan muy crocantes y duran varios días.

4. Chipa mestizo

Chipa mestizo.
Chipa mestizo.

Chipa mestizo

Ingredientes

  • 1 kilogramo de almidón de mandioca
  • 250 gramos de manteca o grasa de chancho
  • 250 gramos de harina de maíz
  • 700 gramos de queso Paraguay estacionado
  • 6 huevos
  • 50 gramos de anís
  • Sal a gusto
  • Suero o leche, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Batir bien la grasa o manteca hasta que esté bien cremosa.
  2. Agregar los huevos de a uno y seguir batiendo. Salar.
  3. Incorporar el anís estrujado, el queso Paraguay desmenuzado y la harina de maíz. Seguir mezclando.
  4. Agregar el almidón y mezclar bien hasta que se integren todos los ingredientes, rociando con un poco de leche.
  5. Dejar reposar la masa unos 25 minutos.
  6. Volver a amasar muy bien y formar las chipas.
  7. Colocarlas sobre hojas de banano en las bandejas de horno.
  8. Cocinar en horno precalentado bien caliente (de 250 a 300 °C) por unos 20 a 25 minutos.

5. Chipa volcán de queso

Chipa volcán de queso, imagen ilustrativa.
Chipa volcán de queso, imagen ilustrativa.

Se puede usar cualquier variedad de queso duro o semiduro para el relleno.

Chipa volcán de queso

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 500 gramos de almidón de mandioca
  • 3 huevos
  • 1 cucharada de anís
  • 1 taza de leche
  • 1 cubito de sabor en cubos 4 quesos
  • 150 gramos de manteca o grasa
  • 200 gramos de queso Paraguay
  • 200 gramos de mozarela
  • Sal, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Colocar sobre la mesada el almidón de mandioca en forma de corona. En el centro ubicar la manteca o grasa, el anís, los huevos y el queso. Batir con las manos.
  2. Calentar la leche y disolver en ella el cubito de sabor en cubos 4 quesos.
  3. Agregar la leche a la masa e integrar todo. Amasar enérgicamente hasta obtener una masa lisa y suave.
  4. Armar las chipas dándole el formato de pequeños volcanes (con un hueco en el centro). Rellenar con cubitos de queso mozarela.
  5. Colocarlos sobre placa enmantecada y llevar al horno precalentado al máximo (250 ºC) por aproximadamente 15 a 20 minutos. O cocinar en el tatakua bien caliente hasta que la superficie se dore.