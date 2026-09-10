Gastronomía

Esta es la receta definitiva para un buen Ossobuco en casa

El ossobuco, un plato tradicional italiano, combina carne tierna y sabrosos aromas. Descubrí cómo lograr esta delicia en tu propia cocina, paso a paso.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2026 a la - 06:00
Ossobuco.
Ossobuco.Olga Mazyarkina

Cómo hacer Ossobuco

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Ossobuco

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 4 unidades de ossobuco de ternera
  • 1/2 taza de harina de trigo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 2 tallos de apio
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 1 taza de vino blanco seco
  • 2 tazas de caldo de carne
  • 1 taza de tomate triturado
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 cucharada de ralladura de limón

Elaboración paso a paso

  1. Secar las piezas de ossobuco y sazonar con 1 cucharadita de sal y 1/2 cucharadita de pimienta negra.
  2. Enharinar las piezas de ossobuco con 1/2 taza de harina de trigo y sacudir el exceso.
  3. Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla amplia a fuego medio-alto.
  4. Dorar las piezas de ossobuco por ambos lados durante 3 a 4 minutos por lado y retirar.
  5. Picar 1 cebolla, 2 zanahorias y 2 tallos de apio, y añadir a la olla.
  6. Sofreír las verduras durante 6 a 8 minutos hasta ablandar y añadir 2 dientes de ajo picado.
  7. Incorporar 2 cucharadas de pasta de tomate y cocinar durante 1 minuto.
  8. Verter 1 taza de vino blanco seco y raspar el fondo de la olla para desglasar durante 2 minutos.
  9. Añadir 2 tazas de caldo de carne, 1 taza de tomate triturado y 2 unidades de hoja de laurel, y llevar a hervor suave.
  10. Devolver las piezas de ossobuco a la olla, tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora y 30 minutos a 2 horas hasta que estén muy tiernas.
  11. Mezclar 2 cucharadas de perejil fresco picado, 1 cucharada de ralladura de limón y 1 unidad de diente de ajo finamente picado.
  12. Servir el ossobuco con la salsa y espolvorear la mezcla de perejil y limón por encima.

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