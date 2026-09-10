Esta es la receta definitiva para un buen Ossobuco en casa

Cómo hacer Ossobuco
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Ossobuco
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 unidades de ossobuco de ternera
- 1/2 taza de harina de trigo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 2 tallos de apio
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de pasta de tomate
- 1 taza de vino blanco seco
- 2 tazas de caldo de carne
- 1 taza de tomate triturado
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 cucharada de ralladura de limón
Elaboración paso a paso
- Secar las piezas de ossobuco y sazonar con 1 cucharadita de sal y 1/2 cucharadita de pimienta negra.
- Enharinar las piezas de ossobuco con 1/2 taza de harina de trigo y sacudir el exceso.
- Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla amplia a fuego medio-alto.
- Dorar las piezas de ossobuco por ambos lados durante 3 a 4 minutos por lado y retirar.
- Picar 1 cebolla, 2 zanahorias y 2 tallos de apio, y añadir a la olla.
- Sofreír las verduras durante 6 a 8 minutos hasta ablandar y añadir 2 dientes de ajo picado.
- Incorporar 2 cucharadas de pasta de tomate y cocinar durante 1 minuto.
- Verter 1 taza de vino blanco seco y raspar el fondo de la olla para desglasar durante 2 minutos.
- Añadir 2 tazas de caldo de carne, 1 taza de tomate triturado y 2 unidades de hoja de laurel, y llevar a hervor suave.
- Devolver las piezas de ossobuco a la olla, tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora y 30 minutos a 2 horas hasta que estén muy tiernas.
- Mezclar 2 cucharadas de perejil fresco picado, 1 cucharada de ralladura de limón y 1 unidad de diente de ajo finamente picado.
- Servir el ossobuco con la salsa y espolvorear la mezcla de perejil y limón por encima.
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