Gastronomía

Rinderrouladen: receta simple para disfrutar de esta delicia alemana en casa

Rinderrouladen, una especialidad alemana, combina carne de res, cebolla y especias en un exquisito plato. Acá detallamos los ingredientes y el método para preparar este plato, ofreciendo un acercamiento sencillo y práctico para disfrutar de una delicia culinaria en casa.

Por ABC Color
10 de agosto de 2026 a la - 06:00
Rouladen de ternera, un plato de Alemania.
Rouladen de ternera, un plato de Alemania.Dar1930

Cómo hacer Rinderrouladen

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Rouladen de ternera

  • Plato: Plato principal
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 4 filetes finos de ternera
  • 4 lonchas de tocino ahumado
  • 4 pepinillos en vinagre
  • 1 cebolla
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 2 tazas de caldo de carne
  • 1 taza de vino tinto
  • 1 cucharadita de concentrado de tomate
  • 1 unidad de hoja de laurel

Elaboración paso a paso

  1. Aplastar los filetes de ternera hasta dejarlos finos.
  2. Sazonar los filetes con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
  3. Untar cada filete con 2 cucharadas de mostaza repartidas de forma uniforme.
  4. Picar la cebolla en tiras finas.
  5. Colocar sobre cada filete 1 unidad de loncha de tocino, una porción de cebolla y 1 unidad de pepinillo.
  6. Enrollar los filetes formando cilindros y sujetarlos con palillos o hilo de cocina.
  7. Enharinar ligeramente los rollos con 2 cucharadas de harina.
  8. Calentar 2 cucharadas de aceite vegetal en una olla y dorar los rollos por todos los lados.
  9. Añadir 1 taza de vino tinto, 2 tazas de caldo de carne, 1 cucharadita de concentrado de tomate y 1 unidad de hoja de laurel, y cocinar a fuego bajo durante 60 minutos.
  10. Retirar los rollos, reducir la salsa si es necesario y servir los rouladen con la salsa por encima.

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