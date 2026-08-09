Rinderrouladen: receta simple para disfrutar de esta delicia alemana en casa

Cómo hacer Rinderrouladen
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Rouladen de ternera
- Plato: Plato principal
- Receta: alemana
Ingredientes
- 4 filetes finos de ternera
- 4 lonchas de tocino ahumado
- 4 pepinillos en vinagre
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de mostaza
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 2 cucharadas de harina
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 2 tazas de caldo de carne
- 1 taza de vino tinto
- 1 cucharadita de concentrado de tomate
- 1 unidad de hoja de laurel
Elaboración paso a paso
- Aplastar los filetes de ternera hasta dejarlos finos.
- Sazonar los filetes con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
- Untar cada filete con 2 cucharadas de mostaza repartidas de forma uniforme.
- Picar la cebolla en tiras finas.
- Colocar sobre cada filete 1 unidad de loncha de tocino, una porción de cebolla y 1 unidad de pepinillo.
- Enrollar los filetes formando cilindros y sujetarlos con palillos o hilo de cocina.
- Enharinar ligeramente los rollos con 2 cucharadas de harina.
- Calentar 2 cucharadas de aceite vegetal en una olla y dorar los rollos por todos los lados.
- Añadir 1 taza de vino tinto, 2 tazas de caldo de carne, 1 cucharadita de concentrado de tomate y 1 unidad de hoja de laurel, y cocinar a fuego bajo durante 60 minutos.
- Retirar los rollos, reducir la salsa si es necesario y servir los rouladen con la salsa por encima.