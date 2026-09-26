Probá esta rápida receta de lemon curd, ideal para rellenar tartas y muffins

Cómo hacer una crema de limón
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Lemon curd
Ingredientes
- 220 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 1 yema de huevo
- 200 mililitros de jugo de limón
- 100 gramos de manteca
- 1 cucharadita de ralladura de limón
Elaboración paso a paso
- En un bol de vidrio apto para microondas, cascar los huevos y la yema. Añadir el azúcar y batir con unas varillas hasta que esté todo bien integrado.
- Rallar la cascara de un limón y reservarla. Exprimir los limones, aproximadamente cuatro o cinco, hasta obtener los 200 mililitros de jugo. Colar.
- Derretir la manteca y dejar atemperar.
- Volcar el jugo de limón colado, la ralladura y la manteca derretida sobre el batido de huevos, mezclando suavemente y sin hacer mucha espuma.
- Llevar esta mezcla al microondas a intervalos de 1 minuto a máxima potencia. Cuando pase cada minuto, abrir y remover con una cuchara de madera. Irá espesando en cada minuto, y al cabo de 3 a 4 minutos tendrá la textura correcta.
- Retirar del microondas y remover durante 30 segundos para que se amalgame todo bien.
- Cubrir con film plástico de cocina, bien pegado a la crema para que no forme costra.
- Dejar enfriar y pasar a la heladera. Se conserva durante un par de días en un frasco bien cerrado en la heladera. Se puede variar y hacer de naranja, lima o frambuesa con solo cambiar el tipo de jugo.