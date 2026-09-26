Gastronomía

Probá esta rápida receta de lemon curd, ideal para rellenar tartas y muffins

Receta fácil para preparar crema de limón en microondas. Ideal para untar galletitas o scones, o bien para rellenar tarteletas.

Por ABC Color
12 de diciembre de 2021 a la - 15:31
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Lemon curd.
Lemon curd.Shutterstock

Cómo hacer una crema de limón

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Lemon curd

Ingredientes

  • 220 gramos de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 yema de huevo
  • 200 mililitros de jugo de limón
  • 100 gramos de manteca
  • 1 cucharadita de ralladura de limón

Elaboración paso a paso

  1. En un bol de vidrio apto para microondas, cascar los huevos y la yema. Añadir el azúcar y batir con unas varillas hasta que esté todo bien integrado.
  2. Rallar la cascara de un limón y reservarla. Exprimir los limones, aproximadamente cuatro o cinco, hasta obtener los 200 mililitros de jugo. Colar.
  3. Derretir la manteca y dejar atemperar.
  4. Volcar el jugo de limón colado, la ralladura y la manteca derretida sobre el batido de huevos, mezclando suavemente y sin hacer mucha espuma.
  5. Llevar esta mezcla al microondas a intervalos de 1 minuto a máxima potencia. Cuando pase cada minuto, abrir y remover con una cuchara de madera. Irá espesando en cada minuto, y al cabo de 3 a 4 minutos tendrá la textura correcta.
  6. Retirar del microondas y remover durante 30 segundos para que se amalgame todo bien.
  7. Cubrir con film plástico de cocina, bien pegado a la crema para que no forme costra.
  8. Dejar enfriar y pasar a la heladera. Se conserva durante un par de días en un frasco bien cerrado en la heladera. Se puede variar y hacer de naranja, lima o frambuesa con solo cambiar el tipo de jugo.