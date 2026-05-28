Tartaletas de avena y yogur: base crocante y relleno cremoso para un postre saludable

Cómo hacer tartaletas de avena y yogur
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Tartaletas de avena y yogur
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada
- 1/2 taza de harina de almendra
- 3 cucharadas de aceite de coco
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
- 2 tazas de yogur griego natural
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 1 taza de frutos rojos
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Mezclar la avena arrollada, la harina de almendra, la canela y la sal en un bol.
- Incorporar el aceite de coco y 2 cucharadas de miel hasta obtener una mezcla húmeda y arenosa.
- Distribuir la mezcla en 6 moldes de tartaleta o en un molde para muffins y presionar para formar la base.
- Hornear 12 minutos o hasta dorar y quedar crocante.
- Enfriar las bases 10 minutos y desmoldar con cuidado.
- Batir el yogur griego natural con 2 cucharadas de miel, el extracto de vainilla y la ralladura de limón hasta lograr un relleno cremoso.
- Rellenar las bases frías con la mezcla de yogur.
- Decorar con los frutos rojos y refrigerar 30 minutos antes de servir.