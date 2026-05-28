Gastronomía

Tartaletas de avena y yogur: base crocante y relleno cremoso para un postre saludable

Las tartaletas de avena y yogur son una opción saludable y deliciosa para cualquier ocasión. Con esta receta de ingredientes simples, podés disfrutar de un postre nutritivo que combina sabor y bienestar.

Por ABC Color
28 de mayo de 2026 a la - 13:00
Tartaletas de avena y yogur.
Tartaletas de avena y yogur.Shutterstock

Cómo hacer tartaletas de avena y yogur

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Tartaletas de avena y yogur

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza de avena arrollada
  • 1/2 taza de harina de almendra
  • 3 cucharadas de aceite de coco
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 pizca de sal
  • 2 tazas de yogur griego natural
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 taza de frutos rojos

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Mezclar la avena arrollada, la harina de almendra, la canela y la sal en un bol.
  3. Incorporar el aceite de coco y 2 cucharadas de miel hasta obtener una mezcla húmeda y arenosa.
  4. Distribuir la mezcla en 6 moldes de tartaleta o en un molde para muffins y presionar para formar la base.
  5. Hornear 12 minutos o hasta dorar y quedar crocante.
  6. Enfriar las bases 10 minutos y desmoldar con cuidado.
  7. Batir el yogur griego natural con 2 cucharadas de miel, el extracto de vainilla y la ralladura de limón hasta lograr un relleno cremoso.
  8. Rellenar las bases frías con la mezcla de yogur.
  9. Decorar con los frutos rojos y refrigerar 30 minutos antes de servir.

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