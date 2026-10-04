Repollo relleno con arroz y verduras: cómo prepararlo fácil en casa

Cómo hacer repollo relleno con arroz y verduras
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Repollo relleno con arroz y verduras
- Plato: Guarnición
Ingredientes
- 1 repollo
- 1 taza de arroz
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- 1 locote rojo
- 2 tomates
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 tazas de caldo de verduras
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta
Elaboración paso a paso
- Lavar el repollo y retirar con cuidado 12 hojas grandes.
- Hervir las hojas de repollo en agua con sal durante 5 minutos, escurrirlas y reservarlas.
- Cocinar el arroz en 2 tazas de caldo de verduras durante 15 minutos, hasta que esté tierno.
- Picar la cebolla, el locote rojo, los tomates y los dientes de ajo.
- Rallar las zanahorias.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén y sofreír la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria durante 5 minutos.
- Incorporar los tomates, el pimentón dulce, el orégano, la sal y la pimienta, y cocinar durante 5 minutos más.
- Mezclar el arroz cocido con las verduras salteadas.
- Rellenar cada hoja de repollo con 2 cucharadas de la mezcla de arroz y verduras.
- Doblar los bordes de las hojas y enrollarlas para formar los repollos rellenos.
- Colocar los repollos rellenos en una fuente para horno y añadir 1 taza de caldo de verduras.
- Hornear a 180 °C durante 25 minutos.