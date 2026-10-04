Gastronomía

Repollo relleno con arroz y verduras: cómo prepararlo fácil en casa

Con hojas tiernas de repollo, arroz y verduras, este plato convierte ingredientes sencillos en una comida abundante y llena de sabor. Una receta casera, ideal para aprovechar lo que hay en la cocina y servir algo distinto en la mesa.

Por ABC Color
05 de octubre de 2026 a la - 13:00
Repollo relleno.
Repollo relleno.Shutterstock

Cómo hacer repollo relleno con arroz y verduras

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Repollo relleno con arroz y verduras

  • Plato: Guarnición

Ingredientes

  • 1 repollo
  • 1 taza de arroz
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • 1 locote rojo
  • 2 tomates
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 tazas de caldo de verduras
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Lavar el repollo y retirar con cuidado 12 hojas grandes.
  2. Hervir las hojas de repollo en agua con sal durante 5 minutos, escurrirlas y reservarlas.
  3. Cocinar el arroz en 2 tazas de caldo de verduras durante 15 minutos, hasta que esté tierno.
  4. Picar la cebolla, el locote rojo, los tomates y los dientes de ajo.
  5. Rallar las zanahorias.
  6. Calentar el aceite de oliva en una sartén y sofreír la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria durante 5 minutos.
  7. Incorporar los tomates, el pimentón dulce, el orégano, la sal y la pimienta, y cocinar durante 5 minutos más.
  8. Mezclar el arroz cocido con las verduras salteadas.
  9. Rellenar cada hoja de repollo con 2 cucharadas de la mezcla de arroz y verduras.
  10. Doblar los bordes de las hojas y enrollarlas para formar los repollos rellenos.
  11. Colocar los repollos rellenos en una fuente para horno y añadir 1 taza de caldo de verduras.
  12. Hornear a 180 °C durante 25 minutos.