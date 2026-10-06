Paraguay será sede del Mundial del asado ancestral 2028

Paraguay se impuso como sede del Mundial de Asadores Ancestrales 2028 con 8 de los 12 votos de los miembros que integran la CONFIAPA, mientras que Brasil obtuvo dos, Chile uno y Bolivia uno.

El campeonato se realizará en junio de 2028 en Asunción y ciudades del área metropolitana, durante tres días, siendo el primero para la certificación de los nuevos jueces internacionales, mientras que los dos días siguientes se disputarán los asaderos ancestrales que integran las ocho categorías, mientras que la premiación se realizará al cierre.

Las jornadas de competencia serán de ocho horas, donde los competidores no podrán hacer uso de electricidad ni papel aluminio, poniendo a prueba su destreza y habilidad de la manera más ancestral posible.

Los competidores no podrán hacer uso de baterías ni inyecciones, además de que utilizarán las mismas parrilas, leñas y carbones. Los competidores deberán cocinar costillares vacunos de seis huesos, costillares de cerdo de seis kilos, pollos colgados, colitas cuadriles o bondiola, según dieron a conocer desde la organización.

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Evaluación y certificación

La calificación de los asadores estará a cargo de una mesa integrada por seis jueces certificados que puntuarán el aroma y sabor, que representa el 40% del puntaje total, la textura y jugosidad, que representará 30% del puntaje, guarnición y creatividad, que representará 20% del puntaje y apariencia y presentación, que equivaldría al 10% del puntaje.

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Además, como Paraguay será sede del mundial, contará con su propio sello, ya que dos de las ocho categorías estarán condicionadas al uso de insumos y técnicas tradicionales del país.

Desde la organización resaltaron que Paraguay, con los resultados de las competencias internacionales, se hizo de una reputación importante, lo que evidencia el profesionalismo de los asaderos.

El anunció de que Paraguay será sede del mundial, fue comunicado al ministro secretario ejecutivo interino de Turismo, Javier Ramírez, durante una reunión mantenida con representantes de la Asociación Paraguaya de Asadores y de la CONFIAPA.

Se espera que aproximadamente 80 equipos y jueces de distintos países, con una proyección de más de 1.000 visitantes extranjeros, lleguen al país para el evento.