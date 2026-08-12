Gastronomía

Así podés hacer la mejor carne desmechada de Wagyu con salsa barbacoa

La carne desmechada se ha vuelto un favorito en la cocina moderna, ideal para tacos, arepas y sándwiches. Aprendé a prepararla en casa fácilmente, garantizando un sabor y textura irresistibles para tus platos.

Por ABC Color
12 de agosto de 2026 a la - 11:30
Carne desmechada de Wagyu con salsa barbacoa y cebolla morada.
Carne desmechada de Wagyu con salsa barbacoa y cebolla morada.Vladimir Mironov

Cómo hacer carne desmechada

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Carne desmechada de Wagyu

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 kilogramo de carne de wagyu para desmechar
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de sal
  • media cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • media cucharadita de comino molido
  • 4 dientes de ajo
  • 2 tazas de caldo de res
  • 1 taza de salsa barbacoa
  • 2 cucharadas de vinagre de manzana
  • 1 cebolla morada

Elaboración paso a paso

  1. Secar la carne con papel de cocina.
  2. Sazonar la carne con la sal, la pimienta, el pimentón ahumado y el comino.
  3. Calentar el aceite en una olla pesada a fuego medio-alto.
  4. Sellar la carne por 3 minutos por lado hasta dorar.
  5. Agregar los dientes de ajo y cocinar 30 segundos.
  6. Verter el caldo de res y el vinagre de manzana, raspar el fondo de la olla y llevar a hervor suave.
  7. Bajar el fuego, tapar y cocinar a fuego bajo por 3 horas, o hasta que la carne se deshaga con un tenedor.
  8. Retirar la carne y desmechar con 2 tenedores.
  9. Reducir el líquido de cocción a fuego medio por 5 minutos si estuviera muy aguado.
  10. Incorporar la salsa barbacoa al líquido de cocción y mezclar.
  11. Devolver la carne desmechada a la olla y mezclar hasta que quede bien impregnada.
  12. Cortar la cebolla morada en pluma fina.
  13. Servir la carne desmechada con la cebolla morada por encima.

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