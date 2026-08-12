Así podés hacer la mejor carne desmechada de Wagyu con salsa barbacoa

Cómo hacer carne desmechada
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Carne desmechada de Wagyu
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 kilogramo de carne de wagyu para desmechar
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de sal
- media cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- media cucharadita de comino molido
- 4 dientes de ajo
- 2 tazas de caldo de res
- 1 taza de salsa barbacoa
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 1 cebolla morada
Elaboración paso a paso
- Secar la carne con papel de cocina.
- Sazonar la carne con la sal, la pimienta, el pimentón ahumado y el comino.
- Calentar el aceite en una olla pesada a fuego medio-alto.
- Sellar la carne por 3 minutos por lado hasta dorar.
- Agregar los dientes de ajo y cocinar 30 segundos.
- Verter el caldo de res y el vinagre de manzana, raspar el fondo de la olla y llevar a hervor suave.
- Bajar el fuego, tapar y cocinar a fuego bajo por 3 horas, o hasta que la carne se deshaga con un tenedor.
- Retirar la carne y desmechar con 2 tenedores.
- Reducir el líquido de cocción a fuego medio por 5 minutos si estuviera muy aguado.
- Incorporar la salsa barbacoa al líquido de cocción y mezclar.
- Devolver la carne desmechada a la olla y mezclar hasta que quede bien impregnada.
- Cortar la cebolla morada en pluma fina.
- Servir la carne desmechada con la cebolla morada por encima.