Gastronomía

Cómo preparar un fricasé de pollo con champiñones paso a paso

El fricasé de pollo con champiñones es un plato reconfortante, fácil de preparar y perfecto para compartir. Con ingredientes sencillos, transformá una comida cotidiana en algo especial.

Por ABC Color
14 de octubre de 2026 - 13:00
Fricasé de pollo con champiñones.
Fricasé de pollo con champiñones.Shutterstock

Cómo hacer un fricasé de pollo con champiñones

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Fricasé de pollo con champiñones

  • Plato: Plato principal
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 2 de pechuga de pollo
  • 1 taza de champiñones
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 taza de caldo de pollo
  • 1 taza de crema de leche
  • 1 cucharada de harina de trigo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharada de perejil fresco

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las pechugas de pollo en cubos medianos y sazonar con sal y pimienta.
  2. Limpiar los champiñones y cortarlos en láminas.
  3. Picar la cebolla, los dientes de ajo y el perejil fresco.
  4. Calentar el aceite de oliva y 1 cucharada de manteca en una sartén amplia.
  5. Dorar el pollo durante 5 minutos, retirar de la sartén y reservar.
  6. Añadir la manteca restante a la sartén y sofreír la cebolla durante 3 minutos.
  7. Incorporar el ajo y los champiñones, y cocinar durante 5 minutos hasta que estén dorados.
  8. Espolvorear la harina de trigo sobre los champiñones y mezclar durante 1 minuto.
  9. Verter el caldo de pollo poco a poco y remover hasta integrar.
  10. Agregar la crema de leche, incorporar el pollo reservado y cocinar durante 8 minutos a fuego bajo.
  11. Ajustar la sal y la pimienta, añadir el perejil y servir caliente con arroz blanco.