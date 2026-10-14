Cómo preparar un fricasé de pollo con champiñones paso a paso

Cómo hacer un fricasé de pollo con champiñones
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Fricasé de pollo con champiñones
- Plato: Plato principal
- Receta: francesa
Ingredientes
- 2 de pechuga de pollo
- 1 taza de champiñones
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 taza de caldo de pollo
- 1 taza de crema de leche
- 1 cucharada de harina de trigo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharada de perejil fresco
Elaboración paso a paso
- Cortar las pechugas de pollo en cubos medianos y sazonar con sal y pimienta.
- Limpiar los champiñones y cortarlos en láminas.
- Picar la cebolla, los dientes de ajo y el perejil fresco.
- Calentar el aceite de oliva y 1 cucharada de manteca en una sartén amplia.
- Dorar el pollo durante 5 minutos, retirar de la sartén y reservar.
- Añadir la manteca restante a la sartén y sofreír la cebolla durante 3 minutos.
- Incorporar el ajo y los champiñones, y cocinar durante 5 minutos hasta que estén dorados.
- Espolvorear la harina de trigo sobre los champiñones y mezclar durante 1 minuto.
- Verter el caldo de pollo poco a poco y remover hasta integrar.
- Agregar la crema de leche, incorporar el pollo reservado y cocinar durante 8 minutos a fuego bajo.
- Ajustar la sal y la pimienta, añadir el perejil y servir caliente con arroz blanco.