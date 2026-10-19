Gastronomía

Galletitas dedo de bruja con uña de almendras para Halloween

Crujientes, retorcidas y rematadas con una almendra a modo de uña, las galletitas dedo de bruja convierten ingredientes sencillos en un bocado espeluznante para Halloween. Una receta fácil para sumar un toque divertido a la mesa.

Por ABC Color
19 de octubre de 2026 - 13:00
Galletitas dedo de bruja con uña de almendras para Halloween.
Galletitas dedo de bruja con uña de almendras para Halloween.Shutterstock

Cómo hacer galletitas dedo de bruja para Halloween

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Galletitas dedo de bruja para Halloween

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 125 gramos de manteca
  • 100 gramos de azúcar impalpable
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 250 gramos de harina de trigo
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 24 almendras enteras
  • 2 cucharadas de mermelada de frutilla

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla cremosa.
  2. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla.
  3. Agregar la harina, la sal y el polvo de hornear.
  4. Mezclar hasta formar una masa suave y homogénea.
  5. Envolver la masa y refrigerar durante 30 minutos.
  6. Precalentar el horno a 180 °C.
  7. Dividir la masa en 24 porciones iguales.
  8. Formar cilindros alargados de aproximadamente 8 centímetros con cada porción.
  9. Marcar 3 líneas suaves con un cuchillo en el centro de cada cilindro para simular los nudillos.
  10. Colocar las galletitas sobre una placa cubierta con papel manteca.
  11. Presionar 1 almendra en uno de los extremos de cada galletita para formar la uña.
  12. Hornear durante 12 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados.
  13. Retirar las galletitas del horno y dejar enfriar por completo.
  14. Untar una pequeña cantidad de mermelada de frutilla alrededor de cada almendra para simular sangre.