Galletitas dedo de bruja con uña de almendras para Halloween.

Cómo hacer galletitas dedo de bruja para Halloween
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Galletitas dedo de bruja para Halloween
- Plato: Postre
Ingredientes
- 125 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar impalpable
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 gramos de harina de trigo
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 24 almendras enteras
- 2 cucharadas de mermelada de frutilla
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla cremosa.
- Incorporar el huevo y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina, la sal y el polvo de hornear.
- Mezclar hasta formar una masa suave y homogénea.
- Envolver la masa y refrigerar durante 30 minutos.
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Dividir la masa en 24 porciones iguales.
- Formar cilindros alargados de aproximadamente 8 centímetros con cada porción.
- Marcar 3 líneas suaves con un cuchillo en el centro de cada cilindro para simular los nudillos.
- Colocar las galletitas sobre una placa cubierta con papel manteca.
- Presionar 1 almendra en uno de los extremos de cada galletita para formar la uña.
- Hornear durante 12 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Retirar las galletitas del horno y dejar enfriar por completo.
- Untar una pequeña cantidad de mermelada de frutilla alrededor de cada almendra para simular sangre.