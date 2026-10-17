Gastronomía

Modo Halloween: brownies asustadores con “tela de arañas”

Con una masa sencilla de chocolate y unos pocos adornos, podés convertir los brownies de siempre en postres de Halloween: es la época en que telarañas, fantasmas y calabazas añaden un toque festivo a cualquier celebración.

Por ABC Color
17 de octubre de 2026 - 06:00
Brownies para Halloween.
Brownies para Halloween.Shutterstock

Cómo hacer brownies de Halloween

Brownies para Halloween

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 120 gramos de manteca
  • 3 huevos
  • 180 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gramos de harina de trigo
  • 30 gramos de cacao en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 150 gramos de chocolate blanco
  • 2 cucharadas de crema de leche
  • 12 unidades de ojos de azúcar (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Forrar un molde cuadrado de 20 centímetros con papel para hornear.
  3. Derretir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en intervalos cortos de microondas.
  4. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar.
  5. Incorporar la mezcla de chocolate derretido y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  6. Tamizar la harina, el cacao en polvo y la sal sobre la mezcla.
  7. Integrar los ingredientes secos con movimientos envolventes hasta que no queden rastros de harina.
  8. Verter la masa en el molde y alisar la superficie.
  9. Hornear durante 22 minutos o hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve una textura húmeda.
  10. Enfriar los brownies por completo antes de desmoldar y cortar en 12 porciones.
  11. Derretir el chocolate blanco con la crema de leche hasta obtener una mezcla fluida.
  12. Transferir el chocolate blanco a una manga pastelera o a una bolsa con una punta pequeña recortada.
  13. Dibujar círculos concéntricos sobre cada brownie con el chocolate blanco.
  14. Arrastrar un palillo desde el centro hacia los bordes para formar el efecto de tela de araña.
  15. Colocar 1 ojo de azúcar en el centro de cada decoración.
  16. Dejar endurecer el chocolate blanco antes de servir.

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