Modo Halloween: brownies asustadores con “tela de arañas”

Cómo hacer brownies de Halloween
Brownies para Halloween
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 120 gramos de manteca
- 3 huevos
- 180 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 gramos de harina de trigo
- 30 gramos de cacao en polvo
- 1 pizca de sal
- 150 gramos de chocolate blanco
- 2 cucharadas de crema de leche
- 12 unidades de ojos de azúcar (opcional)
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Forrar un molde cuadrado de 20 centímetros con papel para hornear.
- Derretir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en intervalos cortos de microondas.
- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Incorporar la mezcla de chocolate derretido y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Tamizar la harina, el cacao en polvo y la sal sobre la mezcla.
- Integrar los ingredientes secos con movimientos envolventes hasta que no queden rastros de harina.
- Verter la masa en el molde y alisar la superficie.
- Hornear durante 22 minutos o hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve una textura húmeda.
- Enfriar los brownies por completo antes de desmoldar y cortar en 12 porciones.
- Derretir el chocolate blanco con la crema de leche hasta obtener una mezcla fluida.
- Transferir el chocolate blanco a una manga pastelera o a una bolsa con una punta pequeña recortada.
- Dibujar círculos concéntricos sobre cada brownie con el chocolate blanco.
- Arrastrar un palillo desde el centro hacia los bordes para formar el efecto de tela de araña.
- Colocar 1 ojo de azúcar en el centro de cada decoración.
- Dejar endurecer el chocolate blanco antes de servir.
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