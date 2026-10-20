Receta básica para hacer fideos caseros: nivel principiante

Cómo hacer fideos caseros
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Fideos caseros
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 2 huevos
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 2 cucharadas de harina de trigo
Elaboración paso a paso
- Colocar 2 tazas de harina de trigo y 1 pizca de sal sobre una superficie limpia.
- Formar un hueco en el centro de la harina.
- Añadir 2 huevos y 1 cucharadita de aceite de oliva en el hueco.
- Mezclar los huevos con un tenedor e incorporar la harina poco a poco.
- Amasar durante 8 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.
- Espolvorear la superficie de trabajo con 2 cucharadas de harina de trigo.
- Estirar la masa con un rodillo hasta alcanzar un grosor fino.
- Enrollar la masa suavemente y cortar tiras del ancho deseado.
- Separar los fideos y dejarlos secar durante 15 minutos.
- Hervir agua con sal en una olla.
- Cocinar los fideos durante 2 a 4 minutos, hasta que estén tiernos.