Gastronomía

Receta básica para hacer fideos caseros: nivel principiante

Preparar fideos caseros requiere pocos ingredientes y ofrece una textura y un sabor difíciles de igualar. Con harina, huevos y unos minutos de amasado, podés hacer pasta fresca en casa, incluso sin máquina.

Por ABC Color
20 de octubre de 2026 - 13:00
Fideos caseros.
Fideos caseros.Shutterstock

Cómo hacer fideos caseros

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Fideos caseros

  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de harina de trigo

Elaboración paso a paso

  1. Colocar 2 tazas de harina de trigo y 1 pizca de sal sobre una superficie limpia.
  2. Formar un hueco en el centro de la harina.
  3. Añadir 2 huevos y 1 cucharadita de aceite de oliva en el hueco.
  4. Mezclar los huevos con un tenedor e incorporar la harina poco a poco.
  5. Amasar durante 8 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
  6. Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.
  7. Espolvorear la superficie de trabajo con 2 cucharadas de harina de trigo.
  8. Estirar la masa con un rodillo hasta alcanzar un grosor fino.
  9. Enrollar la masa suavemente y cortar tiras del ancho deseado.
  10. Separar los fideos y dejarlos secar durante 15 minutos.
  11. Hervir agua con sal en una olla.
  12. Cocinar los fideos durante 2 a 4 minutos, hasta que estén tiernos.