Donas que dan miedo: cómo hacer una merienda con temática de Halloween

Cómo hacer donas con temática de Halloween
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Donas de Halloween
- Plato: Postre
- Receta: estadounidense
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 1/2 taza de leche
- 2 huevos
- 3 cucharadas de manteca derretida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 tazas de aceite vegetal
- 1 taza de azúcar glas
- 2 cucharadas de leche
- 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
- 1/2 cucharadita de colorante alimentario naranja
- 1/2 taza de chocolate semiamargo
- 1 cucharadita de aceite de coco
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina de trigo, el azúcar, el polvo para hornear y la sal en un recipiente amplio.
- Batir la leche, los huevos, la manteca derretida y el extracto de vainilla en otro recipiente.
- Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa suave.
- Amasar la masa sobre una superficie enharinada durante 2 minutos.
- Estirar la masa hasta alcanzar 1 centímetro de grosor.
- Cortar las donas con un cortador redondo grande y retirar el centro con un cortador pequeño.
- Calentar el aceite vegetal en una olla profunda a fuego medio.
- Freír las donas durante 2 minutos por cada lado, hasta que estén doradas.
- Escurrir las donas sobre papel absorbente y dejar enfriar por completo.
- Mezclar el azúcar glas, la leche, el extracto de vainilla y el colorante alimentario naranja hasta obtener un glaseado uniforme.
- Bañar la parte superior de cada dona en el glaseado naranja y dejar reposar durante 15 minutos.
- Derretir el chocolate semiamargo junto con el aceite de coco en intervalos cortos en el microondas.
- Transferir el chocolate derretido a una manga pastelera o una bolsa con una punta pequeña recortada.
- Dibujar círculos concéntricos de chocolate sobre cada dona.
- Arrastrar un palillo desde el centro hacia los bordes para formar las telas de araña.
- Dejar reposar las donas durante 20 minutos antes de servir.