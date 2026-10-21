Gastronomía

Donas que dan miedo: cómo hacer una merienda con temática de Halloween

Estas donas caseras van a ser el centro de tu celebración de Halloween. Con ingredientes sencillos y unos pasos fáciles, podés darles un toque terrorífico y delicioso.

Por ABC Color
21 de octubre de 2026 - 06:00
Donas con "tela de araña".
Donas con "tela de araña".Shutterstock

Cómo hacer donas con temática de Halloween

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Donas de Halloween

  • Plato: Postre
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1/2 taza de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1/2 taza de leche
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de manteca derretida
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 2 tazas de aceite vegetal
  • 1 taza de azúcar glas
  • 2 cucharadas de leche
  • 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1/2 cucharadita de colorante alimentario naranja
  • 1/2 taza de chocolate semiamargo
  • 1 cucharadita de aceite de coco

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina de trigo, el azúcar, el polvo para hornear y la sal en un recipiente amplio.
  2. Batir la leche, los huevos, la manteca derretida y el extracto de vainilla en otro recipiente.
  3. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa suave.
  4. Amasar la masa sobre una superficie enharinada durante 2 minutos.
  5. Estirar la masa hasta alcanzar 1 centímetro de grosor.
  6. Cortar las donas con un cortador redondo grande y retirar el centro con un cortador pequeño.
  7. Calentar el aceite vegetal en una olla profunda a fuego medio.
  8. Freír las donas durante 2 minutos por cada lado, hasta que estén doradas.
  9. Escurrir las donas sobre papel absorbente y dejar enfriar por completo.
  10. Mezclar el azúcar glas, la leche, el extracto de vainilla y el colorante alimentario naranja hasta obtener un glaseado uniforme.
  11. Bañar la parte superior de cada dona en el glaseado naranja y dejar reposar durante 15 minutos.
  12. Derretir el chocolate semiamargo junto con el aceite de coco en intervalos cortos en el microondas.
  13. Transferir el chocolate derretido a una manga pastelera o una bolsa con una punta pequeña recortada.
  14. Dibujar círculos concéntricos de chocolate sobre cada dona.
  15. Arrastrar un palillo desde el centro hacia los bordes para formar las telas de araña.
  16. Dejar reposar las donas durante 20 minutos antes de servir.