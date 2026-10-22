Capeletti de relleno mixto: receta paso a paso para hacer en casa

Cómo hacer capeletti con relleno mixto
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Capeletti
- Plato: Plato principal
- Para: Para 15 personas
Ingredientes
Masa
- 1 kilogramo de harina
- 10 huevos
Relleno
- 150 gramos de jamón crudo
- 150 gramos de pechuga de pollo
- 150 gramos de carne molida de primera
- 1 salchicha
- 100 gramos de manteca
- 100 gramos de queso parmesano
- 1 huevo
Elaboración paso a paso
- Colocar la harina en la mesada e ir incorporando los huevos de a uno tomando la masa con las manos.
- Integrar bien todo y amasar hasta que quede una masa uniforme y lisa. Dejarla descansar sobre la mesada por una hora.
- Mientras, preparar el relleno cortando todas las carnes bien finitas y cocinándolas juntas en una sartén con la manteca. Una vez cocidas, agregar 1 huevo, el queso y un poco de galleta molida (depende de la humedad de esta preparación). Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Dejar enfriar.
- Estirar la masa con palote o pasarla por la máquina hasta que quede bien fina. Mantenerla tapada para que no se seque. Cortar en cuadraditos de 3 x 3 centímetros o en círculos de 3 centímetros de diámetro y armar los capeletti con el relleno, dándoles forma de “sombrero de obispo”.
- Calcular cada 100 gramos de pasta 1 litro de agua con un puñado de sal y hervirlos por 15 minutos.