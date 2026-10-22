Gastronomía

Capeletti de relleno mixto: receta paso a paso para hacer en casa

Receta de capeletti, un clásico de la cocina italiana que enamora por su sabor y consistencia. Acompañá tus pastas con la salsa de tu preferencia, para reuniones familiares o celebraciones con amigos.

Por ABC Color
03 de noviembre de 2021 - 16:03
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Capeletti.
Capeletti.Shutterstock

Cómo hacer capeletti con relleno mixto

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Capeletti

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 15 personas

Ingredientes

Masa

  • 1 kilogramo de harina
  • 10 huevos

Relleno

  • 150 gramos de jamón crudo
  • 150 gramos de pechuga de pollo
  • 150 gramos de carne molida de primera
  • 1 salchicha
  • 100 gramos de manteca
  • 100 gramos de queso parmesano
  • 1 huevo

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la harina en la mesada e ir incorporando los huevos de a uno tomando la masa con las manos.
  2. Integrar bien todo y amasar hasta que quede una masa uniforme y lisa. Dejarla descansar sobre la mesada por una hora.
  3. Mientras, preparar el relleno cortando todas las carnes bien finitas y cocinándolas juntas en una sartén con la manteca. Una vez cocidas, agregar 1 huevo, el queso y un poco de galleta molida (depende de la humedad de esta preparación). Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Dejar enfriar.
  4. Estirar la masa con palote o pasarla por la máquina hasta que quede bien fina. Mantenerla tapada para que no se seque. Cortar en cuadraditos de 3 x 3 centímetros o en círculos de 3 centímetros de diámetro y armar los capeletti con el relleno, dándoles forma de “sombrero de obispo”.
  5. Calcular cada 100 gramos de pasta 1 litro de agua con un puñado de sal y hervirlos por 15 minutos.