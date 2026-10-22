Desde India y Pakistán a tu mesa: receta de kachoris, aperitivo de legumbres o vegetales

Cómo hacer kachoris
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Los kachori son tradicionales del norte de Pakistán y de la India, donde se comen como aperitivos. Por lo general, están rellenos de legumbres, como lentejas o garbanzos. Al prepararlos con espinacas son mucho más livianos.
Kachoris (Bocaditos fritos de masa)
Ingredientes
- 200 gramos de harina de trigo
- 200 gramos de espinacas
- ½ cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de especias garam masala
- 50 cl de aceite
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Elaboración paso a paso
- En un bol, verterla harina y, luego, el aceite y 120 ml de agua. Añadiruna pizca de sal.
- Empezara amasar la masa hasta que esté flexible, ligera y elástica. Formaruna bola y dejar reposar en un trapo húmedo. Mientras tanto preparar las espinacas.
- Blanquearlas espinacas con agua salada hirviendo. Cuando empiece a hervir de nuevo, retirarlas y enjuagarlas con agua fría. Escurrirlas y cortarlas en porciones irregulares.
- Por último, saltearlas espinacas en una sartén untada con aceite, sazonándolas con el garam masala, la pimienta y el comino. Removertodo durante 2 minutos.
- Retomarla masa, aplastarla y formaruna torta redonda bastante espesa. Depositar encima las espinacas. Plegar los lados. Con las manos enharinadas, amasar la masa incorporando las espinacas.
- Formar16 bolas tomando porciones de la masa hasta agotarla. Rodarcada bola entre las palmas de las manos y reservar envueltas en un trapo húmedo.
- Calentar el aceite en una cacerola. Sumergirlas bolas de masa por 15 minutos. Girar cada buñuelo con una espumadera para que respiren. Retirar y depositar sobre papel absorbente. Pueden servirse calientes, tibios o fríos.
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