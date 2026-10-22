Gastronomía

Desde India y Pakistán a tu mesa: receta de kachoris, aperitivo de legumbres o vegetales

Si te gustan los sabores exóticos este plato es para vos. Aprendé a hacer kachoris, unos deliciosos bocaditos fritos de masa rellena.

Por ABC Color
22 de marzo de 2022 - 09:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Kachori.
Kachori.Shutterstock

Cómo hacer kachoris

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Los kachori son tradicionales del norte de Pakistán y de la India, donde se comen como aperitivos. Por lo general, están rellenos de legumbres, como lentejas o garbanzos. Al prepararlos con espinacas son mucho más livianos.

Kachoris (Bocaditos fritos de masa)

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo
  • 200 gramos de espinacas
  • ½ cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de especias garam masala
  • 50 cl de aceite
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, verterla harina y, luego, el aceite y 120 ml de agua. Añadiruna pizca de sal.
  2. Empezara amasar la masa hasta que esté flexible, ligera y elástica. Formaruna bola y dejar reposar en un trapo húmedo. Mientras tanto preparar las espinacas.
  3. Blanquearlas espinacas con agua salada hirviendo. Cuando empiece a hervir de nuevo, retirarlas y enjuagarlas con agua fría. Escurrirlas y cortarlas en porciones irregulares.
  4. Por último, saltearlas espinacas en una sartén untada con aceite, sazonándolas con el garam masala, la pimienta y el comino. Removertodo durante 2 minutos.
  5. Retomarla masa, aplastarla y formaruna torta redonda bastante espesa. Depositar encima las espinacas. Plegar los lados. Con las manos enharinadas, amasar la masa incorporando las espinacas.
  6. Formar16 bolas tomando porciones de la masa hasta agotarla. Rodarcada bola entre las palmas de las manos y reservar envueltas en un trapo húmedo.
  7. Calentar el aceite en una cacerola. Sumergirlas bolas de masa por 15 minutos. Girar cada buñuelo con una espumadera para que respiren. Retirar y depositar sobre papel absorbente. Pueden servirse calientes, tibios o fríos.

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