Gastronomía

Directo desde Japón: la mejor receta de yakisoba que vas a encontrar

Receta de yakisoba, una delicia japonesa con cerdo que te va a encantar.

Por ABC Color
16 de julio de 2024 - 10:00
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Yakisoba.
Yakisoba.Shutterstock

Cómo hacer yakisoba

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Yakisoba

  • Plato: Plato principal
  • Receta: japonesa
  • Para: Para 2 porciones

Ingredientes

  • 120 gramos de fideos de centeno
  • 50 gramos de morrones 
  • 30 gramos de brócoli 
  • Cebollita de verdeo, a gusto 
  • 30 centímetros cúbicos de salsa de pescado
  • 30 centímetros cúbicos de salsa de ostras 
  • 30 gramos de zanahoria 
  • 50 gramos de carne de cerdo 
  • Aceite de sésamo

Elaboración paso a paso

  1. Hervir los fideos y luego enfriar. Hervir al vapor las flores de brócoli.
  2. Calentar una sartén con el aceite y saltear la carne de cerdo en tiras hasta dorar.
  3. Agregar las verduras cortadas en julianas y saltear. Luego incorporar las flores de brócoli previamente cocinadas.
  4. Cuando todo haya tomado temperatura, agregar la pasta junto a las salsas de ostras y de pescado, a gusto.

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