Directo desde Japón: la mejor receta de yakisoba que vas a encontrar

Cómo hacer yakisoba
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Yakisoba
- Plato: Plato principal
- Receta: japonesa
- Para: Para 2 porciones
Ingredientes
- 120 gramos de fideos de centeno
- 50 gramos de morrones
- 30 gramos de brócoli
- Cebollita de verdeo, a gusto
- 30 centímetros cúbicos de salsa de pescado
- 30 centímetros cúbicos de salsa de ostras
- 30 gramos de zanahoria
- 50 gramos de carne de cerdo
- Aceite de sésamo
Elaboración paso a paso
- Hervir los fideos y luego enfriar. Hervir al vapor las flores de brócoli.
- Calentar una sartén con el aceite y saltear la carne de cerdo en tiras hasta dorar.
- Agregar las verduras cortadas en julianas y saltear. Luego incorporar las flores de brócoli previamente cocinadas.
- Cuando todo haya tomado temperatura, agregar la pasta junto a las salsas de ostras y de pescado, a gusto.