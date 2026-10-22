Ravioles de mandioca: cómo preparar esta sabrosa pasta diferente

Cómo hacer ravioles de mandioca
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Ravioles de mandioca
- Plato: Plato principal
Ingredientes
Para la masa:
- 500 gramos de mandioca cocida
- 40 gramos de manteca
- 2 huevos
- 50 gramos de almidón de maíz
- 5 gramos de sal
- Harina de maíz cantidad necesaria
Para el relleno:
- 100 gramos de ricota
- 30 gramos de macadamia picada
- Sal, pimienta
- 200 gramos de puré de calabaza escurrido
- 1 cebollita de verdeo
- 50 gramos de crema de leche
- 100 gramos de queso Paraguay
Para la salsa:
- 70 centímetros cúbicos de aceite de maíz
- 1 kilogramo de tomates
- 300 gramos de pimientos rojos
- 1 cebolla entera
- Sal, pimienta
- 1 hoja de laurel
- Hojas de albahaca
- 2 dientes de ajo enteros
Elaboración paso a paso
- Integrar al puré de mandioca (lo más frío posible) los demás ingredientes citados y formar con ellos una masa suave. Reservar.
- Relleno: mezclar la ricota con el queso rallado, macadamia, cebollita de verdeo picada y el puré de calabaza, condimentar, reservar.
- Salsa: calentar el aceite, poner el laurel, la cebolla y los ajos para perfumar el aceite. Agregar los tomates y pimientos picados y lograr una salsa bien concentrada y gustosa. Condimentar.
- Armado: estirar la masa de mandioca lo más fina posible, cortarla en cuadros no muy pequeños, rellenarlos, cerrarlos y cocinarlos en abundante agua salada hirviendo.
- Bañar con la salsa y el queso rallado.