Gastronomía

Ravioles de mandioca: cómo preparar esta sabrosa pasta diferente

Los ravioles de mandioca reinventan un clásico con una masa tierna y sin trigo. Con ingredientes sencillos y una preparación casera, esta receta ofrece una alternativa sabrosa para llevar a la mesa un plato distinto, ideal para compartir.

Por ABC Color
09 de noviembre de 2021 - 09:15
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Ravioles.
Ravioles.Shutterstock

Cómo hacer ravioles de mandioca

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Ravioles de mandioca

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 gramos de mandioca cocida
  • 40 gramos de manteca
  • 2 huevos
  • 50 gramos de almidón de maíz
  • 5 gramos de sal
  • Harina de maíz cantidad necesaria

Para el relleno:

  • 100 gramos de ricota
  • 30 gramos de macadamia picada
  • Sal, pimienta
  • 200 gramos de puré de calabaza escurrido
  • 1 cebollita de verdeo
  • 50 gramos de crema de leche
  • 100 gramos de queso Paraguay

Para la salsa:

  • 70 centímetros cúbicos de aceite de maíz
  • 1 kilogramo de tomates
  • 300 gramos de pimientos rojos
  • 1 cebolla entera
  • Sal, pimienta
  • 1 hoja de laurel
  • Hojas de albahaca
  • 2 dientes de ajo enteros

Elaboración paso a paso

  1. Integrar al puré de mandioca (lo más frío posible) los demás ingredientes citados y formar con ellos una masa suave. Reservar.
  2. Relleno: mezclar la ricota con el queso rallado, macadamia, cebollita de verdeo picada y el puré de calabaza, condimentar, reservar.
  3. Salsa: calentar el aceite, poner el laurel, la cebolla y los ajos para perfumar el aceite. Agregar los tomates y pimientos picados y lograr una salsa bien concentrada y gustosa. Condimentar.
  4. Armado: estirar la masa de mandioca lo más fina posible, cortarla en cuadros no muy pequeños, rellenarlos, cerrarlos y cocinarlos en abundante agua salada hirviendo.
  5. Bañar con la salsa y el queso rallado.