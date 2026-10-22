Torta cerebro sangriento: una receta de Halloween solo para valientes

Cómo hacer una torta cerebro sangriento
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Torta cerebro sangriento
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 torta sencilla redonda
- 2 tazas de chantilly rosado
- 1 taza de mermelada de frutilla
- 1 cucharadita de colorante alimentario rojo
- 1 cucharada de azúcar impalpable
Elaboración paso a paso
- Cortar la torta con forma ovalada para simular una cabeza.
- Ahuecar ligeramente la parte superior de la torta con un cuchillo para marcar la división de los hemisferios.
- Mezclar el chantilly con el colorante alimentario rojo hasta obtener un tono rosado intenso.
- Colocar el chantilly rosado en una manga pastelera con boquilla redonda pequeña.
- Decorar la superficie de la torta formando líneas onduladas y juntas para imitar los pliegues del cerebro.
- Reservar una franja central sin decorar para mantener visible la división entre los hemisferios.
- Calentar ligeramente la mermelada roja para volverla más fluida.
- Bañar una parte de la torta con la mermelada roja para simular sangre.
- Espolvorear el azúcar impalpable alrededor de la base de la torta.
- Refrigerar la torta durante 30 minutos antes de servir.