Gastronomía

Torta cerebro sangriento: una receta de Halloween solo para valientes

Una torta con forma de cerebro, cubierta de “sangre” dulce, convierte cualquier mesa de Halloween en una escena inquietante. Con un bizcochuelo, crema y colorante rojo, podés crear en casa un postre tan vistoso como fácil de preparar.

Por ABC Color
22 de octubre de 2026 - 06:00
Torta cerebro sangriento.
Torta cerebro sangriento.Shutterstock

Cómo hacer una torta cerebro sangriento

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Torta cerebro sangriento

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 torta sencilla redonda
  • 2 tazas de chantilly rosado
  • 1 taza de mermelada de frutilla
  • 1 cucharadita de colorante alimentario rojo
  • 1 cucharada de azúcar impalpable

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la torta con forma ovalada para simular una cabeza.
  2. Ahuecar ligeramente la parte superior de la torta con un cuchillo para marcar la división de los hemisferios.
  3. Mezclar el chantilly con el colorante alimentario rojo hasta obtener un tono rosado intenso.
  4. Colocar el chantilly rosado en una manga pastelera con boquilla redonda pequeña.
  5. Decorar la superficie de la torta formando líneas onduladas y juntas para imitar los pliegues del cerebro.
  6. Reservar una franja central sin decorar para mantener visible la división entre los hemisferios.
  7. Calentar ligeramente la mermelada roja para volverla más fluida.
  8. Bañar una parte de la torta con la mermelada roja para simular sangre.
  9. Espolvorear el azúcar impalpable alrededor de la base de la torta.
  10. Refrigerar la torta durante 30 minutos antes de servir.