Gastronomía

Cómo preparar una torta Alaska paso a paso y sorprender en casa

La torta Alaska combina bizcochuelo, helado y merengue tostado en un postre tan vistoso como sorprendente. Prepararla en casa requiere coordinar sus capas y el golpe de calor final para lograr un exterior dorado y un interior helado. ¿Te animás a prepararla?

Por ABC Color
16 de octubre de 2026 - 13:00
Torta Alaska.
Torta Alaska.Shutterstock

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Cómo hacer una torta Alaska

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Torta Alaska

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 claras de huevo
  • 200 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 bizcocho de vainilla
  • 2 tazas de helado de frutilla
  • 2 tazas de helado de vainilla 
  • 2 tazas de helado de pistacho (o el de preferencia, puede ser chocolate, dulce de leche, etcétera)
  • 3 gotas de colorante alimentario rojo
  • 3 gotas de colorante alimentario azul (o el de preferencia)

Elaboración paso a paso

  1. Forrar un molde de vidrio con papel film, dejando sobrante en los bordes.
  2. Ablandar el helado de frutilla durante 5 minutos a temperatura ambiente.
  3. Extender el helado de frutilla en el fondo del molde y congelar durante 30 minutos.
  4. Ablandar el helado de vainilla durante 5 minutos a temperatura ambiente.
  5. Mezclar el helado de vainilla con 3 gotas de colorante alimentario azul (o del color que prefieras) hasta obtener un tono uniforme.
  6. Cubrir la capa de helado de frutilla con el helado de vainilla coloreado y congelar durante 30 minutos.
  7. Ablandar el helado de pistacho durante 5 minutos a temperatura ambiente.
  8. Mezclar el helado de pistacho con 3 gotas de colorante alimentario rojo hasta lograr un color contrastante (se puede dejar el color natural del pistacho también).
  9. Extender el helado coloreado sobre las capas anteriores y congelar durante 4 horas.
  10. Cortar el bizcocho de vainilla con la forma y el tamaño de la base del molde.
  11. Colocar el bizcocho sobre el helado congelado, presionar suavemente y congelar durante 1 hora.
  12. Precalentar el horno a 220 °C.
  13. Batir las claras de huevo con la sal hasta formar espuma.
  14. Incorporar el azúcar poco a poco mientras se continúa batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
  15. Añadir el extracto de vainilla y batir durante 30 segundos.
  16. Desmoldar la torta sobre una bandeja apta para horno y retirar el papel film.
  17. Cubrir completamente el bizcocho y el helado con el merengue, formando picos decorativos.
  18. Hornear durante 3 a 5 minutos, hasta dorar el merengue sin derretir el interior.
  19. Servir inmediatamente.