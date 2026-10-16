Cómo preparar una torta Alaska paso a paso y sorprender en casa

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Cómo hacer una torta Alaska
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Torta Alaska
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 claras de huevo
- 200 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 bizcocho de vainilla
- 2 tazas de helado de frutilla
- 2 tazas de helado de vainilla
- 2 tazas de helado de pistacho (o el de preferencia, puede ser chocolate, dulce de leche, etcétera)
- 3 gotas de colorante alimentario rojo
- 3 gotas de colorante alimentario azul (o el de preferencia)
Elaboración paso a paso
- Forrar un molde de vidrio con papel film, dejando sobrante en los bordes.
- Ablandar el helado de frutilla durante 5 minutos a temperatura ambiente.
- Extender el helado de frutilla en el fondo del molde y congelar durante 30 minutos.
- Ablandar el helado de vainilla durante 5 minutos a temperatura ambiente.
- Mezclar el helado de vainilla con 3 gotas de colorante alimentario azul (o del color que prefieras) hasta obtener un tono uniforme.
- Cubrir la capa de helado de frutilla con el helado de vainilla coloreado y congelar durante 30 minutos.
- Ablandar el helado de pistacho durante 5 minutos a temperatura ambiente.
- Mezclar el helado de pistacho con 3 gotas de colorante alimentario rojo hasta lograr un color contrastante (se puede dejar el color natural del pistacho también).
- Extender el helado coloreado sobre las capas anteriores y congelar durante 4 horas.
- Cortar el bizcocho de vainilla con la forma y el tamaño de la base del molde.
- Colocar el bizcocho sobre el helado congelado, presionar suavemente y congelar durante 1 hora.
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Batir las claras de huevo con la sal hasta formar espuma.
- Incorporar el azúcar poco a poco mientras se continúa batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Añadir el extracto de vainilla y batir durante 30 segundos.
- Desmoldar la torta sobre una bandeja apta para horno y retirar el papel film.
- Cubrir completamente el bizcocho y el helado con el merengue, formando picos decorativos.
- Hornear durante 3 a 5 minutos, hasta dorar el merengue sin derretir el interior.
- Servir inmediatamente.