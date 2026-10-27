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Gastronomía

Andá comprando los ingredientes y guardá estas recetas para unos buenos “Ñoquis del 29”

Recetas de ñoquis en sus más variados sabores. Elegí la receta que más te guste y disfrutá este 29 con tu familia.

Por ABC Color
28 de mayo de 2024 - 16:40
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Ñoquis caseros con salsa de tomate y albahaca.
Ñoquis caseros con salsa de tomate y albahaca.Shutterstock

Que este 29 del mes no te sorprenda sin una buena receta para hacer ñoquis caseros.

Ñoquis caseros con salsa de azafrán

Aprendé a hacer unos ñoquis riquísimos con salsa de azafrán y sorprendé a tu familia con un plato casero muy sabroso.

Ñoquis con salsa crema de azafrán a las finas hierbas.
Ñoquis con salsa crema de azafrán a las finas hierbas.

Ñoquis con salsa crema de azafrán a las finas hierbas

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

Masa 

  • 1 kilogramo de papas
  • 300 gramos de harina
  • 50 gramos de queso rallado
  • 1 pizca de sal

Salsa 

  • 500 miliitros de crema de leche
  • 1 cápsula de azafrán
  • Hierbas frescas (albahaca, salvia, romero, etcétera)
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Hervir las papas sin pelar en abundante agua por 20 minutos. Pelarlas y pisarlas con un pisapuré o tenedor hasta obtener un puré sin grumos. Agregarle la harina, el queso y la sal, sin amasar, solo uniendo los ingredientes.
  2. Dividir la masa en varios bollitos. En una mesada poner un poquito de harina y hacer de cada bollito una tira larga y fina. Cortarlas en pequeños cubitos o pequeños ñoquis, pasarlos por la maderita para hacerle los surcos.
  3. Cocinarlos en abundante agua hirviendo durante un minuto, o hasta que apenas suban a la superficie. Retirarlos con espumadera y colocarlos en la fuente enmantecada.
  4. Disolver el azafrán en la crema, calentar a fuego bajo, agregar las hierbas frescas picadas, salpimentar a gusto y servir con los ñoquis.

Lea más: Día Mundial de la Pasta: receta de orecchiette con brócoli, pasta alla Norma y fettuccine Alfredo

Ñoquis de espinaca

Si estás buscando algo diferente no dejes de probar estos ñoquis de espinaca que seguramente te van a conquistar. Además de ricos son muy vistosos, perfectos para una foto para las redes.

Ñoquis caseros de espinaca.
Ñoquis caseros de espinaca.

Ñoquis de espinaca

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 700 gramos de espinacas
  • 500 gramos de ricota
  • 40 gramos de queso rallado
  • 100 gramos de harina 0000
  • 1 huevo
  • Sal, pimienta, nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Blanquear las hojas de espinaca. Escurrir y exprimir hasta que no suelten más agua. Picar.
  2. En un bol mezclar la ricota con las espinacas, el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Añadir de a poco la harina hasta lograr una masa parecida a la de los ñoquis de papas.
  3. Espolvorear con harina una superficie limpia. Tomar pequeñas porciones de masa, formar cilindros y cortar cubitos pequeños.
  4. En una cacerola poner a hervir abundante agua con sal y agregar los ñoquis cuando el agua hierva.
  5. Cocinar los ñoquis de 5 a 8 minutos hasta que floten. Escurrirlos y mezclarlos con la salsa que se desee.

Lea más: Bocados con papa: tres recetas para destacar esta semana

Ñoquis de papa con boloñesa de pollo

Si no sabés cómo acompañar tus pastas te mostramos cómo preparar un sabroso plato de ñoquis con boloñesa de pollo.

Ñoquis de papa con boloñesa de pollo.
Ñoquis de papa con boloñesa de pollo.

Ñoquis de papa con boloñesa de pollo

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

La masa

  • 1 kilogramo de papas más bien grandes y parejas
  • 2 cucharadas de manteca
  • 300 gramos de harina 0000
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharadita de sal fina

La salsa

  • 500 gramos de carne de pollo desmenuzada
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 hoja de laurel
  • 1 rama de romero fresco
  • 1 diente de ajo
  • 1 clavo de olor
  • 200 gramos de tomate perita de lata (o puré de tomates)
  • 1 cucharón de caldo de verduras (o agua)
  • Aceite, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien las papas, secarlas y colocarlas (sin pelar) en una placa aceitada. Llevar al horno precalentado a 180 ºC hasta que estén tiernas. Retirar, dejar que baje un poco la temperatura y pelarlas. Aplastarlas para hacerlas puré mientras están calientes, agregando la manteca.
  2. Formar una corona en la mesada con este puré, colocar la harina en el centro, el huevo, el queso rallado, la sal y unir todo sin trabajar. Hacer cordones, cortar los ñoquis de 2 centímetros de largo, pasarlos por un tenedor o una tablita enharinada para hacer ñoquis. Reservar.
  3. Rehogar en el aceite la cebolla y la zanahoria bien picaditas, a fuego bajo con un poco de sal, hasta que las verduras estén blandas.
  4. Agregar la carne de pollo desmenuzada, levantar el fuego y mezclar; agregar laurel, ajo picadito y clavo de olor. A los 10 minutos continuar a fuego bajo, destapado, y mezclando de vez en cuando. Salpimentar.
  5. Agregar el tomate y el caldo. Tapar y cocinar a fuego bajo durante una hora como mínimo, removiendo de vez en cuando.
  6. Colocar 3 litros de agua a hervir; cuando apenas hierve agregar 45 gramos de sal fina, bajar el fuego para que la ebullición sea imperceptible. Colocar los ñoquis de a poco y, una vez que vayan subiendo a la superficie, retirarlos con una espumadera y colocarlos en la fuente donde ya estará la salsa. Servir con queso rallado.

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