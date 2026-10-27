Andá comprando los ingredientes y guardá estas recetas para unos buenos “Ñoquis del 29”

Que este 29 del mes no te sorprenda sin una buena receta para hacer ñoquis caseros.

Ñoquis caseros con salsa de azafrán

Aprendé a hacer unos ñoquis riquísimos con salsa de azafrán y sorprendé a tu familia con un plato casero muy sabroso.

Receta realizada por Rocío Pangrazio Ingredientes Masa 1 kilogramo de papas

300 gramos de harina

50 gramos de queso rallado

1 pizca de sal Salsa 500 miliitros de crema de leche

1 cápsula de azafrán

Hierbas frescas (albahaca, salvia, romero, etcétera)

Sal y pimienta Elaboración paso a paso Hervir las papas sin pelar en abundante agua por 20 minutos. Pelarlas y pisarlas con un pisapuré o tenedor hasta obtener un puré sin grumos. Agregarle la harina, el queso y la sal, sin amasar, solo uniendo los ingredientes. Dividir la masa en varios bollitos. En una mesada poner un poquito de harina y hacer de cada bollito una tira larga y fina. Cortarlas en pequeños cubitos o pequeños ñoquis, pasarlos por la maderita para hacerle los surcos. Cocinarlos en abundante agua hirviendo durante un minuto, o hasta que apenas suban a la superficie. Retirarlos con espumadera y colocarlos en la fuente enmantecada. Disolver el azafrán en la crema, calentar a fuego bajo, agregar las hierbas frescas picadas, salpimentar a gusto y servir con los ñoquis.

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Ñoquis de espinaca

Si estás buscando algo diferente no dejes de probar estos ñoquis de espinaca que seguramente te van a conquistar. Además de ricos son muy vistosos, perfectos para una foto para las redes.

Receta realizada por Myriam Vera Ingredientes 700 gramos de espinacas

500 gramos de ricota

40 gramos de queso rallado

100 gramos de harina 0000

1 huevo

Sal, pimienta, nuez moscada Elaboración paso a paso Blanquear las hojas de espinaca. Escurrir y exprimir hasta que no suelten más agua. Picar. En un bol mezclar la ricota con las espinacas, el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Añadir de a poco la harina hasta lograr una masa parecida a la de los ñoquis de papas. Espolvorear con harina una superficie limpia. Tomar pequeñas porciones de masa, formar cilindros y cortar cubitos pequeños. En una cacerola poner a hervir abundante agua con sal y agregar los ñoquis cuando el agua hierva. Cocinar los ñoquis de 5 a 8 minutos hasta que floten. Escurrirlos y mezclarlos con la salsa que se desee.

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Ñoquis de papa con boloñesa de pollo

Si no sabés cómo acompañar tus pastas te mostramos cómo preparar un sabroso plato de ñoquis con boloñesa de pollo.