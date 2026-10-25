Gastronomía

Día Mundial de la Pasta: receta de orecchiette con brócoli, pasta alla Norma y fettuccine Alfredo

Tres clásicos italianos, tres formas de convertir ingredientes sencillos en una comida memorable: orecchiette con brócoli, pasta alla Norma y fettuccine Alfredo. Estas recetas reúnen tradición, sabor y pasos accesibles para llevar un toque de Italia a la mesa en el Día Mundial de la Pasta, que se celebra cada 25 de octubre.

Por ABC Color
25 de octubre de 2026 - 01:00
Pastas.
Pastas.Shutterstock

Cómo hacer orecchiette con brócoli

Orecchiette.
Orecchiette.

Orecchiette con brócoli

  • Plato: Plato principal
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 200 gramos de sémola de trigo duro
  • 100 gramos de harina de trigo
  • 120 mililitros de agua tibia
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 brócoli
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de hojuelas de ají
  • 2 filetes de anchoa
  • 50 gramos de queso pecorino rallado
  • 1 cucharadita de sal gruesa

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la sémola, la harina y 1 cucharadita de sal en un bol amplio.
  2. Incorporar el agua tibia poco a poco y amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y firme.
  3. Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.
  4. Dividir la masa en porciones y formar cilindros de 1 centímetro de grosor.
  5. Cortar los cilindros en piezas de 1 centímetro y arrastrar cada pieza con un cuchillo de punta redonda sobre la mesa.
  6. Voltear cada pieza sobre el pulgar para formar las orecchiette y dejarlas secar sobre una bandeja enharinada.
  7. Cortar el brócoli en ramilletes pequeños y hervirlo en abundante agua con 1 cucharadita de sal gruesa durante 5 minutos.
  8. Añadir las orecchiette al agua con el brócoli y cocinar durante 6 minutos o hasta que estén tiernas.
  9. Calentar el aceite de oliva en una sartén y dorar el ajo, las hojuelas de ají y las anchoas hasta que estas se deshagan.
  10. Escurrir la pasta y el brócoli, incorporar a la sartén, mezclar con el queso pecorino y servir.

Cómo hacer pasta alla Norma

Pasta alla Norma.
Pasta alla Norma.

Lea más: Día Mundial del Pan: 5 beneficios de consumir pan de masa madre

Pasta alla Norma

  • Plato: Plato principal
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 400 gramos de pasta corta
  • 2 berenjenas medianas
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tazas de tomate triturado
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 taza de albahaca fresca
  • 150 gramos de ricotta salada rallada
  • 2 tazas de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y cortar las berenjenas en cubos de 2 centímetros.
  2. Espolvorear las berenjenas con 1 cucharadita de sal y dejarlas reposar durante 30 minutos.
  3. Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas bien con papel de cocina.
  4. Calentar 2 tazas de aceite vegetal en una sartén amplia.
  5. Freír las berenjenas en tandas hasta que estén doradas y tiernas.
  6. Retirar las berenjenas y colocarlas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
  7. Calentar 4 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande.
  8. Dorar los dientes de ajo laminados a fuego medio durante 1 minuto.
  9. Incorporar el tomate triturado, 1 cucharadita de azúcar y 1 pizca de pimienta negra.
  10. Cocinar la salsa a fuego bajo durante 20 minutos, removiendo ocasionalmente.
  11. Añadir la mitad de la albahaca fresca y las berenjenas fritas a la salsa.
  12. Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente.
  13. Reservar 1 taza del agua de cocción y escurrir la pasta.
  14. Mezclar la pasta con la salsa, agregando un poco del agua reservada si fuera necesario.
  15. Servir la pasta con la ricotta salata rallada y el resto de la albahaca fresca.

Cómo hacer Fettuccine Alfredo

Fettuccine.
Fettuccine.

Lea más: Tagliatelle al pesto: cómo preparar una buen plato de pasta en casa

Fettuccine Alfredo

  • Plato: Plato principal
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 250 gramos de fettuccine
  • 4 cucharadas de manteca
  • 1 taza de queso parmesano rallado
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 taza de agua de cocción de la pasta

Elaboración paso a paso

  1. Hervir 3 litros de agua con 1 cucharada de sal en una olla grande.
  2. Cocinar los fettuccine durante 8 minutos o hasta que estén al dente.
  3. Reservar 1 taza de agua de cocción antes de escurrir la pasta.
  4. Derretir la manteca en una sartén grande a fuego bajo.
  5. Incorporar los fettuccine escurridos a la sartén y mezclar con la manteca.
  6. Agregar el queso parmesano poco a poco mientras se remueve la pasta.
  7. Verter el agua de cocción gradualmente hasta obtener una salsa cremosa y homogénea.
  8. Sazonar con sal y pimienta negra al gusto.
  9. Servir inmediatamente.