Día Mundial de la Pasta: receta de orecchiette con brócoli, pasta alla Norma y fettuccine Alfredo

Cómo hacer orecchiette con brócoli
Orecchiette con brócoli
- Plato: Plato principal
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 200 gramos de sémola de trigo duro
- 100 gramos de harina de trigo
- 120 mililitros de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 1 brócoli
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de hojuelas de ají
- 2 filetes de anchoa
- 50 gramos de queso pecorino rallado
- 1 cucharadita de sal gruesa
Elaboración paso a paso
- Mezclar la sémola, la harina y 1 cucharadita de sal en un bol amplio.
- Incorporar el agua tibia poco a poco y amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y firme.
- Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.
- Dividir la masa en porciones y formar cilindros de 1 centímetro de grosor.
- Cortar los cilindros en piezas de 1 centímetro y arrastrar cada pieza con un cuchillo de punta redonda sobre la mesa.
- Voltear cada pieza sobre el pulgar para formar las orecchiette y dejarlas secar sobre una bandeja enharinada.
- Cortar el brócoli en ramilletes pequeños y hervirlo en abundante agua con 1 cucharadita de sal gruesa durante 5 minutos.
- Añadir las orecchiette al agua con el brócoli y cocinar durante 6 minutos o hasta que estén tiernas.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén y dorar el ajo, las hojuelas de ají y las anchoas hasta que estas se deshagan.
- Escurrir la pasta y el brócoli, incorporar a la sartén, mezclar con el queso pecorino y servir.
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Pasta alla Norma
- Plato: Plato principal
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 400 gramos de pasta corta
- 2 berenjenas medianas
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 3 dientes de ajo
- 2 tazas de tomate triturado
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 taza de albahaca fresca
- 150 gramos de ricotta salada rallada
- 2 tazas de aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Lavar y cortar las berenjenas en cubos de 2 centímetros.
- Espolvorear las berenjenas con 1 cucharadita de sal y dejarlas reposar durante 30 minutos.
- Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas bien con papel de cocina.
- Calentar 2 tazas de aceite vegetal en una sartén amplia.
- Freír las berenjenas en tandas hasta que estén doradas y tiernas.
- Retirar las berenjenas y colocarlas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
- Calentar 4 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande.
- Dorar los dientes de ajo laminados a fuego medio durante 1 minuto.
- Incorporar el tomate triturado, 1 cucharadita de azúcar y 1 pizca de pimienta negra.
- Cocinar la salsa a fuego bajo durante 20 minutos, removiendo ocasionalmente.
- Añadir la mitad de la albahaca fresca y las berenjenas fritas a la salsa.
- Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente.
- Reservar 1 taza del agua de cocción y escurrir la pasta.
- Mezclar la pasta con la salsa, agregando un poco del agua reservada si fuera necesario.
- Servir la pasta con la ricotta salata rallada y el resto de la albahaca fresca.
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Fettuccine Alfredo
- Plato: Plato principal
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 250 gramos de fettuccine
- 4 cucharadas de manteca
- 1 taza de queso parmesano rallado
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 1 taza de agua de cocción de la pasta
Elaboración paso a paso
- Hervir 3 litros de agua con 1 cucharada de sal en una olla grande.
- Cocinar los fettuccine durante 8 minutos o hasta que estén al dente.
- Reservar 1 taza de agua de cocción antes de escurrir la pasta.
- Derretir la manteca en una sartén grande a fuego bajo.
- Incorporar los fettuccine escurridos a la sartén y mezclar con la manteca.
- Agregar el queso parmesano poco a poco mientras se remueve la pasta.
- Verter el agua de cocción gradualmente hasta obtener una salsa cremosa y homogénea.
- Sazonar con sal y pimienta negra al gusto.
- Servir inmediatamente.