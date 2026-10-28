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Gastronomía

Kimchijeon: cómo preparar el tradicional panqueque coreano de kimchi

Crujiente por fuera y sabroso por dentro, el kimchijeon convierte el kimchi fermentado en una tortita coreana sencilla y versátil. Con pocos ingredientes y una sartén caliente, este clásico lleva a la mesa un bocado intenso, ideal para compartir.

Por ABC Color
28 de octubre de 2026 - 06:00
Kimchijeon.
Kimchijeon.Shutterstock

Cómo hacer Kimchijeon

Lea más: Receta de bibimbap, uno de los íconos de la cocina coreana

Kimchijeon

  • Plato: Entrada
  • Receta: coreana

Ingredientes

  • 1 taza de kimchi picado
  • 1/2 taza de líquido de kimchi
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1/2 taza de agua fría
  • 1 huevo
  • 2 cebollas de verdeo en rodajas
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 3 cucharadas de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina, el líquido de kimchi, el agua, el huevo, el azúcar y la sal en un bowl.
  2. Incorporar el kimchi picado y la cebolla de verdeo hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una sartén grande a fuego medio.
  4. Verter la mitad de la mezcla en la sartén y extenderla hasta formar un panqueque fino.
  5. Cocinar durante 3 minutos, hasta que la base esté dorada y crocante.
  6. Dar vuelta el panqueque con ayuda de una espátula y agregar 1 cucharada de aceite vegetal por los bordes.
  7. Cocinar durante 3 minutos más, hasta dorar el otro lado.
  8. Repetir el procedimiento con el resto de la mezcla y 1 cucharada de aceite vegetal.
  9. Cortar los panqueques en porciones y servir calientes.

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