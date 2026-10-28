Kimchijeon: cómo preparar el tradicional panqueque coreano de kimchi

Cómo hacer Kimchijeon
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Kimchijeon
- Plato: Entrada
- Receta: coreana
Ingredientes
- 1 taza de kimchi picado
- 1/2 taza de líquido de kimchi
- 1 taza de harina de trigo
- 1/2 taza de agua fría
- 1 huevo
- 2 cebollas de verdeo en rodajas
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 pizca de sal
- 3 cucharadas de aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina, el líquido de kimchi, el agua, el huevo, el azúcar y la sal en un bowl.
- Incorporar el kimchi picado y la cebolla de verdeo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una sartén grande a fuego medio.
- Verter la mitad de la mezcla en la sartén y extenderla hasta formar un panqueque fino.
- Cocinar durante 3 minutos, hasta que la base esté dorada y crocante.
- Dar vuelta el panqueque con ayuda de una espátula y agregar 1 cucharada de aceite vegetal por los bordes.
- Cocinar durante 3 minutos más, hasta dorar el otro lado.
- Repetir el procedimiento con el resto de la mezcla y 1 cucharada de aceite vegetal.
- Cortar los panqueques en porciones y servir calientes.