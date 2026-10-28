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Gastronomía

Quiche de jamón y queso: cómo prepararla fácil y bien cremosa

No te podés perder esta receta de quiche de jamón y queso ideal para una cena sin complicaciones.

Por ABC Color
14 de octubre de 2021 - 15:36
Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Quiche de jamón y queso.
Quiche de jamón y queso.Shutterstock

Cómo hacer una quiche de jamón y queso

Lea más: Tres ejemplos de “comfort food" que podés preparar esta semana

Quiche de jamón y queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

Masa:

  • 350 gramos de harina
  • 250 gramos de manteca blanda
  • 1 huevo
  • Sal y pimienta

Relleno:

  • 150 gramos de jamón cocido
  • 200 gramos de queso rallado
  • 200 gramos de crema de leche
  • 3 huevos
  • Sal, pimienta, nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Para la masa batir la manteca, añadir la harina, el huevo, sal, pimienta y mezclar todo bien. Amasar y darle forma de bola a la masa. Colocarla en un bol y deja reposar durante 1 hora.
  2. Extender y forrar un molde para tarta, recortando los bordes sobrantes. Pincharla con un tenedor para que no suba. Precocinar a 190 ºC por 12 minutos.
  3. Mezclar en un bol los huevos, el jamón en dados, el queso y la crema de leche. Salpimentar y añadir una pizca de nuez moscada. Verter la mezcla en el molde.
  4. Llevar al horno por 20 minutos o hasta que la quiche esté dorada. Dejar enfriar y servir.

Lea más: Cómo preparar una tarta de pollo: receta fácil y llena de sabor

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