Quiche de jamón y queso: cómo prepararla fácil y bien cremosa

Cómo hacer una quiche de jamón y queso
Lea más: Tres ejemplos de “comfort food" que podés preparar esta semana
Quiche de jamón y queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
Masa:
- 350 gramos de harina
- 250 gramos de manteca blanda
- 1 huevo
- Sal y pimienta
Relleno:
- 150 gramos de jamón cocido
- 200 gramos de queso rallado
- 200 gramos de crema de leche
- 3 huevos
- Sal, pimienta, nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Para la masa batir la manteca, añadir la harina, el huevo, sal, pimienta y mezclar todo bien. Amasar y darle forma de bola a la masa. Colocarla en un bol y deja reposar durante 1 hora.
- Extender y forrar un molde para tarta, recortando los bordes sobrantes. Pincharla con un tenedor para que no suba. Precocinar a 190 ºC por 12 minutos.
- Mezclar en un bol los huevos, el jamón en dados, el queso y la crema de leche. Salpimentar y añadir una pizca de nuez moscada. Verter la mezcla en el molde.
- Llevar al horno por 20 minutos o hasta que la quiche esté dorada. Dejar enfriar y servir.
Lea más: Cómo preparar una tarta de pollo: receta fácil y llena de sabor