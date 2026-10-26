Gastronomía

Tres ejemplos de “comfort food" que podés preparar esta semana

Hay comidas que reconfortan desde el primer bocado: una salsa cremosa, el queso recién gratinado o una receta que nos recuerda a la cocina de casa. La “comfort food” celebra ese placer de comer algo rico, familiar y reconfortante.

Por ABC Color
26 de octubre de 2026 - 06:00
Hombre disfruta en la cocina.
Hombre disfruta en la cocina.Shutterstock

Cómo hacer Mac and cheese

Mac and Cheese.
Mac and Cheese.

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Mac and cheese

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 300 gramos de pasta corta
  • 40 gramos de manteca + 40 gramos de harina para el roux
  • 700 mililitros de leche entera
  • 200 gramos de queso (150 gramos cheddar, 50 gramos Gruyère), rallado fino
  • 30 gramos de pan rallado fresco y 20 gramos de manteca para la cobertura
  • Sal, pimienta, nuez moscada, 1/2 cucharadita de Dijon

Elaboración paso a paso

  1. Calentar agua en una olla amplia y añadir sal. Cocer la pasta en el agua hirviendo hasta que quede firme (al dente).
  2. Escurrir la pasta y reservar.
  3. Base de la salsa (Roux): derretir manteca en una cacerola a fuego medio, incorporar harina en partes iguales a la manteca derretida. Batir el roux durante dos o tres minutos hasta que espese y pierda el sabor a crudo.
  4. Para la salsa Béchamel verter leche caliente poco a poco, batiendo constantemente con un batidor de varillas. Mantener el hervor suave hasta que la salsa quede lisa y cubrir la parte posterior de una cuchara. Sazonar la salsa con sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y media cucharadita de mostaza de Dijon.
  5. Apagar el fuego. Incorporar una mezcla de quesos rallados en tandas a la salsa caliente. Batir hasta que el queso se funda por completo y la salsa quede homogénea.
  6. Integrar la pasta escurrida a la salsa de queso, mezclando bien.
  7. Trasladar la mezcla a una fuente apta para horno.
  8. Cubrir la superficie con una capa de pan rallado mezclado con manteca o con más queso. Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos hasta que la cubierta se dore sin resecar el interior.
  9. Retirar del horno y dejar reposar cinco minutos para que la salsa se asiente y permita que las porciones se corten limpias.

Cómo hacer lasaña de carne y queso

Lasaña de carne.
Lasaña de carne.

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Lasaña de carne y queso

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 250 gramos de láminas de lasaña
  • 500 gramos de carne molida (vacuna o mixta)
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 400 gramos de tomate triturado
  • 100 mililitros de vino tinto
  • 50 gramos de manteca
  • 50 gramos de harina
  • 500 mililitros de leche
  • 200 gramos de queso mozzarella
  • Aceite de oliva
  • Sal, pimienta, orégano y albahaca al gusto

Elaboración paso a paso

  1. Sofreír la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva. Añadir la carne molida, dorándola bien. Incorporar el tomate, el vino, las hierbas y cocinar a fuego lento hasta reducir.
  2. Derretir la manteca en una olla, añadir la harina y cocinar un par de minutos. Agregar la leche poco a poco, removiendo constantemente hasta obtener una salsa espesa. Sazonar con sal y pimienta.
  3. En un molde, colocar una capa de béchamel, una de láminas de lasaña, una de salsa de carne, y repetir hasta terminar. Cubrir con mozzarella.
  4. Precalentar el horno a 180 °C y hornear durante 30-40 minutos hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.

Cómo hacer pastel de pollo con masa dorada

Pastel de pollo.
Pastel de pollo.

Pastel de pollo con masa dorada

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 tazas de pollo cocido y desmenuzado
  • 1 cebolla picada
  • 1 pimiento rojo picado
  • 1 taza de maíz en grano
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 1 taza de caldo de pollo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 láminas de masa de hojaldre
  • 1 huevo batido

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °c.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  3. Sofreír la cebolla y el pimiento rojo durante 5 minutos.
  4. Incorporar el pollo, el maíz, el pimentón dulce, el orégano, la sal y la pimienta negra.
  5. Añadir la harina de trigo y mezclar durante 1 minuto.
  6. Verter el caldo de pollo y cocinar durante 3 minutos, hasta obtener un relleno espeso.
  7. Extender 1 lámina de masa de hojaldre en un molde para tarta.
  8. Distribuir el relleno de pollo sobre la masa.
  9. Cubrir el relleno con la otra lámina de masa de hojaldre.
  10. Sellar los bordes, realizar pequeños cortes en la superficie y pincelar con el huevo batido.
  11. Hornear durante 25 minutos, hasta que la masa esté dorada.
  12. Dejar reposar el pastel durante 10 minutos antes de servir.