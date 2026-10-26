Tres ejemplos de “comfort food" que podés preparar esta semana

Cómo hacer Mac and cheese
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Mac and cheese
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 300 gramos de pasta corta
- 40 gramos de manteca + 40 gramos de harina para el roux
- 700 mililitros de leche entera
- 200 gramos de queso (150 gramos cheddar, 50 gramos Gruyère), rallado fino
- 30 gramos de pan rallado fresco y 20 gramos de manteca para la cobertura
- Sal, pimienta, nuez moscada, 1/2 cucharadita de Dijon
Elaboración paso a paso
- Calentar agua en una olla amplia y añadir sal. Cocer la pasta en el agua hirviendo hasta que quede firme (al dente).
- Escurrir la pasta y reservar.
- Base de la salsa (Roux): derretir manteca en una cacerola a fuego medio, incorporar harina en partes iguales a la manteca derretida. Batir el roux durante dos o tres minutos hasta que espese y pierda el sabor a crudo.
- Para la salsa Béchamel verter leche caliente poco a poco, batiendo constantemente con un batidor de varillas. Mantener el hervor suave hasta que la salsa quede lisa y cubrir la parte posterior de una cuchara. Sazonar la salsa con sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y media cucharadita de mostaza de Dijon.
- Apagar el fuego. Incorporar una mezcla de quesos rallados en tandas a la salsa caliente. Batir hasta que el queso se funda por completo y la salsa quede homogénea.
- Integrar la pasta escurrida a la salsa de queso, mezclando bien.
- Trasladar la mezcla a una fuente apta para horno.
- Cubrir la superficie con una capa de pan rallado mezclado con manteca o con más queso. Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos hasta que la cubierta se dore sin resecar el interior.
- Retirar del horno y dejar reposar cinco minutos para que la salsa se asiente y permita que las porciones se corten limpias.
Cómo hacer lasaña de carne y queso
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Lasaña de carne y queso
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 250 gramos de láminas de lasaña
- 500 gramos de carne molida (vacuna o mixta)
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 400 gramos de tomate triturado
- 100 mililitros de vino tinto
- 50 gramos de manteca
- 50 gramos de harina
- 500 mililitros de leche
- 200 gramos de queso mozzarella
- Aceite de oliva
- Sal, pimienta, orégano y albahaca al gusto
Elaboración paso a paso
- Sofreír la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva. Añadir la carne molida, dorándola bien. Incorporar el tomate, el vino, las hierbas y cocinar a fuego lento hasta reducir.
- Derretir la manteca en una olla, añadir la harina y cocinar un par de minutos. Agregar la leche poco a poco, removiendo constantemente hasta obtener una salsa espesa. Sazonar con sal y pimienta.
- En un molde, colocar una capa de béchamel, una de láminas de lasaña, una de salsa de carne, y repetir hasta terminar. Cubrir con mozzarella.
- Precalentar el horno a 180 °C y hornear durante 30-40 minutos hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
Cómo hacer pastel de pollo con masa dorada
Pastel de pollo con masa dorada
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 tazas de pollo cocido y desmenuzado
- 1 cebolla picada
- 1 pimiento rojo picado
- 1 taza de maíz en grano
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 1 taza de caldo de pollo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 2 láminas de masa de hojaldre
- 1 huevo batido
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °c.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla y el pimiento rojo durante 5 minutos.
- Incorporar el pollo, el maíz, el pimentón dulce, el orégano, la sal y la pimienta negra.
- Añadir la harina de trigo y mezclar durante 1 minuto.
- Verter el caldo de pollo y cocinar durante 3 minutos, hasta obtener un relleno espeso.
- Extender 1 lámina de masa de hojaldre en un molde para tarta.
- Distribuir el relleno de pollo sobre la masa.
- Cubrir el relleno con la otra lámina de masa de hojaldre.
- Sellar los bordes, realizar pequeños cortes en la superficie y pincelar con el huevo batido.
- Hornear durante 25 minutos, hasta que la masa esté dorada.
- Dejar reposar el pastel durante 10 minutos antes de servir.