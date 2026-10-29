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Gastronomía

Qué lleva la harissa y cómo usarla para darle sabor a tus platos

La harissa concentra el picor y el perfume de los ajíes mediante una técnica de conservación: deshidratarlos, rehidratarlos y molerlos con especias y aceite. El resultado explica por qué una pequeña cucharada cambia por completo un guiso.

Por ABC Color
29 de octubre de 2026 - 06:00
Harissa.
Harissa.Shutterstock

Qué es la harissa y de dónde proviene

La harissa es una pasta picante originaria del Magreb, especialmente asociada con Túnez, aunque también forma parte de las cocinas de Argelia, Libia y Marruecos. Su base son ajíes rojos secos, ajo, sal, aceite de oliva y especias como comino, coriandro y alcaravea (también conocida como comino de prado o comino persa). Según la región y la familia, puede incluir tomate, pimentón dulce, menta seca o jugo de limón.

Harissa.
Harissa.

Más que una salsa para añadir al final, la harissa funciona como un concentrado aromático. Se usa para condimentar cuscús, sopas, pescados, huevos, legumbres, carnes y marinadas.

Lea más: Para qué se usa la crema ácida en la cocina y cuáles son sus propiedades

Su perfil no depende solo del ardor: combina notas tostadas, terrosas, frutales y ligeramente fermentadas o ácidas, si se incorporan ingredientes frescos.

El proceso culinario detrás de la harissa

La transformación empieza con el secado de los ajíes. Al perder agua, el vegetal se conserva durante más tiempo porque disminuye la actividad de agua disponible para microorganismos. A la vez, se concentran azúcares, pigmentos rojos y compuestos aromáticos.

Harissa.
Harissa.

Para preparar harissa, los ajíes secos se remojan en agua caliente hasta recuperar flexibilidad. Esa hidratación ablanda sus paredes celulares y permite obtener una pasta homogénea al triturarlos. Luego se escurren bien: el exceso de agua diluye el sabor y reduce la vida útil de la preparación.

Las semillas pueden retirarse para moderar el picor, aunque la capsaicina —la molécula responsable de la sensación de ardor— está concentrada sobre todo en la membrana interna del ají, no únicamente en las semillas.

Lea más: Cómo hacer manteca de hierbas casera para realzar tus comidas

Cómo se prepara una harissa casera

Una versión básica parte de ajíes rojos secos rehidratados, ajo, sal, comino, coriandro y alcaravea. Las especias se tuestan brevemente en una sartén seca antes de molerlas. El calor activa y libera aceites esenciales volátiles; por eso el aroma resulta más intenso que al usar especias crudas.

Harissa.
Harissa.

Después se procesan los ajíes con el ajo, las especias y aceite de oliva. El aceite cumple una función decisiva: dispersa compuestos aromáticos liposolubles y ayuda a transportar la capsaicina, que no se disuelve en agua. También crea una capa protectora sobre la pasta, siempre que se conserve refrigerada y se manipule con utensilios limpios.

La textura puede ser rústica, hecha en mortero, o lisa, procesada. El mortero rompe de manera irregular las fibras del ají y deja una sensación más granulada; la licuadora produce una emulsión más uniforme entre el agua residual de los ajíes y el aceite.

Por qué la harissa pica distinto según la preparación

El picor cambia con la variedad de ají, su madurez, el secado y la cantidad de membranas internas incorporadas. También cambia la percepción: al cocinar la harissa en aceite, el ardor se reparte en el plato; añadida en crudo, conserva un impacto más directo y aromas más frescos.

Harissa.
Harissa.

Lea más: Arroz al azafrán: cómo prepararlo fácil y con mucho sabor

En la cocina tunecina, es habitual disolverla en caldo, mezclarla con aceite para acompañar pan o usarla como base de un guiso. Así, la pasta no solo aporta intensidad: integra el picante con la grasa, la humedad y los aromas del resto de los ingredientes.

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