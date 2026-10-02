Arroz al azafrán: cómo prepararlo fácil y con mucho sabor

Cómo hacer arroz al azafrán
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Arroz al azafrán
- Plato: Guarnición
Ingredientes
- 200 gramos de arroz
- 50 gramos de cebolla
- 20 gramos de jamón
- 40 mililitros de aceite de oliva
- Caldo vegetal
- Unas hebras de azafrán
- 50 gramos de locote rojo
- Sal
Elaboración paso a paso
- Pelar y cortar en rodajas la cebolla; poner en una olla con un chorrito de aceite el jamón y morrón cortado en tiras, saltear unos segundos. Añadir el arroz y las hebras de azafrán.
- Cubrir la preparación con el caldo vegetal y cocinar a fuego lento durante unos 18 minutos.
- Añadir un poco de sal y servir.
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