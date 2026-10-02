Gastronomía

Arroz al azafrán: cómo prepararlo fácil y con mucho sabor

El arroz al azafrán combina ingredientes sencillos con un aroma y un color inconfundibles. Con la proporción adecuada de líquido y unos pocos pasos, se prepara un plato sabroso y suelto, ideal para acompañar carnes, pescados o verduras.

Por ABC Color
02 de octubre de 2026 a la - 06:00
Arroz al azafrán.
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Cómo hacer arroz al azafrán

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Arroz al azafrán

  • Plato: Guarnición

Ingredientes

  • 200 gramos de arroz
  • 50 gramos de cebolla
  • 20 gramos de jamón
  • 40 mililitros de aceite de oliva
  • Caldo vegetal
  • Unas hebras de azafrán
  • 50 gramos de locote rojo
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y cortar en rodajas la cebolla; poner en una olla con un chorrito de aceite el jamón y morrón cortado en tiras, saltear unos segundos. Añadir el arroz y las hebras de azafrán.
  2. Cubrir la preparación con el caldo vegetal y cocinar a fuego lento durante unos 18 minutos.
  3. Añadir un poco de sal y servir.

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