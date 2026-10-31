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Gastronomía

Sharlotka: cómo preparar la clásica tarta rusa de manzana en casa

La sharlotka, una sencilla tarta rusa de manzana, combina fruta fresca, huevos y azúcar en una masa esponjosa. Con pocos ingredientes y pasos fáciles, este clásico casero convierte las manzanas en un postre dorado y aromático.

Por ABC Color
31 de octubre de 2026 - 13:00
Sharlotka, pastel ruso de manzana.
Sharlotka, pastel ruso de manzana.Shutterstock

Cómo hacer una Sharlotka

Lea más: Cómo preparar una torta Alaska paso a paso y sorprender en casa

Sharlotka

  • Plato: Postre
  • Receta: rusa

Ingredientes

  • 3 manzanas
  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de azúcar glas

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar un molde redondo de 22 centímetros con la manteca.
  3. Pelar las manzanas, retirar los corazones y cortarlas en cubos pequeños.
  4. Batir los huevos con el azúcar durante 5 minutos, hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
  5. Incorporar el extracto de vainilla y la sal.
  6. Tamizar la harina con el polvo de hornear sobre la mezcla de huevos.
  7. Mezclar con movimientos envolventes hasta integrar la masa.
  8. Añadir las manzanas y mezclar suavemente.
  9. Verter la preparación en el molde engrasado.
  10. Hornear durante 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  11. Dejar enfriar la sharlotka durante 15 minutos antes de desmoldarla.
  12. Espolvorear el azúcar glas antes de servir.

Lea más: ¡Deliciosa y fácil! Aprendé a preparar mermelada de frutillas en casa

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