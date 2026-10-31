Sharlotka: cómo preparar la clásica tarta rusa de manzana en casa

La sharlotka, una sencilla tarta rusa de manzana, combina fruta fresca, huevos y azúcar en una masa esponjosa. Con pocos ingredientes y pasos fáciles, este clásico casero convierte las manzanas en un postre dorado y aromático.