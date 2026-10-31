Sharlotka: cómo preparar la clásica tarta rusa de manzana en casa

Cómo hacer una Sharlotka
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Sharlotka
- Plato: Postre
- Receta: rusa
Ingredientes
- 3 manzanas
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharada de azúcar glas
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar un molde redondo de 22 centímetros con la manteca.
- Pelar las manzanas, retirar los corazones y cortarlas en cubos pequeños.
- Batir los huevos con el azúcar durante 5 minutos, hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
- Incorporar el extracto de vainilla y la sal.
- Tamizar la harina con el polvo de hornear sobre la mezcla de huevos.
- Mezclar con movimientos envolventes hasta integrar la masa.
- Añadir las manzanas y mezclar suavemente.
- Verter la preparación en el molde engrasado.
- Hornear durante 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar la sharlotka durante 15 minutos antes de desmoldarla.
- Espolvorear el azúcar glas antes de servir.
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