Gastronomía

¡Deliciosa y fácil! Aprendé a preparar mermelada de frutillas en casa

En la búsqueda de sabores auténticos, la mermelada de frutillas destaca por su sencillez y versatilidad. Con solo dos ingredientes y una receta fácil, transformá tu experiencia culinaria y añadí un toque especial a tus postres.

Por ABC Color
03 de julio de 2022 - 16:34
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Mermelada de frutillas.
Mermelada de frutillas.Shutterstock

Cómo hacer mermelada de frutillas

Mermelada casera de frutillas

Ingredientes

  • 1 kilogramo de frutilla fresca (o congelada)
  • 800 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien las frutillas y sacarles el cabito. Colocar la fruta entera con el azúcar en una cacerola de fondo grueso y llevar a fuego lento.
  2. Dejar que se cocinen —siempre a fuego muy lento— hasta que la frutilla se desmenuce totalmente y se forme como una pasta, aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. Revolver de vez en cuando. A medida que la mermelada se va cocinando, se obtiene un color más intenso y una textura más espesa. Si se busca que sea más espesa, dejar cocinar por más tiempo, hasta 50 minutos.
  3. Al enfriarse, la mermelada se pondrá más espesa. Envasar cuando aún está tibia en frascos bien limpios y guardar en la heladera hasta 4 meses. También se puede servir como postre con queso Paraguay.

