¡Deliciosa y fácil! Aprendé a preparar mermelada de frutillas en casa

Cómo hacer mermelada de frutillas
Mermelada casera de frutillas
Ingredientes
- 1 kilogramo de frutilla fresca (o congelada)
- 800 gramos de azúcar
Elaboración paso a paso
- Lavar bien las frutillas y sacarles el cabito. Colocar la fruta entera con el azúcar en una cacerola de fondo grueso y llevar a fuego lento.
- Dejar que se cocinen —siempre a fuego muy lento— hasta que la frutilla se desmenuce totalmente y se forme como una pasta, aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. Revolver de vez en cuando. A medida que la mermelada se va cocinando, se obtiene un color más intenso y una textura más espesa. Si se busca que sea más espesa, dejar cocinar por más tiempo, hasta 50 minutos.
- Al enfriarse, la mermelada se pondrá más espesa. Envasar cuando aún está tibia en frascos bien limpios y guardar en la heladera hasta 4 meses. También se puede servir como postre con queso Paraguay.