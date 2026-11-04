El secreto para preparar corazones de pollo a la parrilla perfectos

Cómo hacer corazones de pollo a la parrilla
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Corazones de pollo a la parrilla
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 500 gramos de corazones de pollo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- media cucharadita de comino molido
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Lavar los corazones de pollo y retirar el exceso de grasa o restos de sangre.
- Mezclar en un recipiente el aceite de oliva, la salsa de soja, el jugo de limón, el ajo picado, el orégano, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta.
- Agregar los corazones de pollo a la mezcla y remover hasta cubrir bien todas las piezas.
- Cubrir el recipiente y dejar marinar en la heladera durante al menos 1 hora.
- Insertar los corazones de pollo marinados en palitos de brocheta.
- Calentar la parrilla a fuego medio-alto.
- Cocinar las brochetas en la parrilla durante 10 a 12 minutos, girando de vez en cuando y pincelando con el resto de la marinada hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
- Retirar del fuego y servir calientes.