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Gastronomía

El secreto para preparar corazones de pollo a la parrilla perfectos

Los corazones de pollo, económicos y llenos de sabor, quedan tiernos y dorados a la parrilla con pocos ingredientes. El secreto está en limpiarlos bien, marinarlos y cocinarlos a fuego alto durante unos minutos.

Por ABC Color
04 de noviembre de 2026 - 13:00
Corazones de pollo a la parrilla.
Corazones de pollo a la parrilla.Shutterstock

Cómo hacer corazones de pollo a la parrilla

Lea más: Chuletas de cerdo a la parrilla: receta griega que te va a encantar

Corazones de pollo a la parrilla

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 500 gramos de corazones de pollo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • media cucharadita de comino molido
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Lavar los corazones de pollo y retirar el exceso de grasa o restos de sangre.
  2. Mezclar en un recipiente el aceite de oliva, la salsa de soja, el jugo de limón, el ajo picado, el orégano, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta.
  3. Agregar los corazones de pollo a la mezcla y remover hasta cubrir bien todas las piezas.
  4. Cubrir el recipiente y dejar marinar en la heladera durante al menos 1 hora.
  5. Insertar los corazones de pollo marinados en palitos de brocheta.
  6. Calentar la parrilla a fuego medio-alto.
  7. Cocinar las brochetas en la parrilla durante 10 a 12 minutos, girando de vez en cuando y pincelando con el resto de la marinada hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
  8. Retirar del fuego y servir calientes.

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