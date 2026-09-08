Gastronomía

Chuletas de cerdo a la parrilla: receta griega que te va a encantar

Aprendé a preparar chuletas de cerdo a la parrilla al estilo griego con mucho sabor. Necesitás pocos ingredientes y en pocos pasos obtendrás un plato sabroso para acompañar con tus ensaladas preferidas.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2026 a la - 06:00
Chuletas de cerdo a la parrilla.
Chuletas de cerdo a la parrilla.Shutterstock

Cómo hacer chuletas de cerdo a la parrilla

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Chuletas de cerdo a la parrilla

  • Plato: Plato principal
  • Receta: griega

Ingredientes

  • 4 chuletas de cerdo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1 limón

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar la parrilla a fuego medio-alto.
  2. Secar las chuletas con papel de cocina.
  3. Mezclar el aceite de oliva, la sal, la pimienta negra, el ajo en polvo y el pimentón ahumado.
  4. Untar las chuletas por ambos lados con la mezcla de condimentos.
  5. Colocar las chuletas en la parrilla caliente.
  6. Asar 4 minutos por lado o hasta que estén bien doradas y cocidas.
  7. Reposar las chuletas 5 minutos fuera del fuego.
  8. Servir y exprimir el limón por encima al gusto.

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