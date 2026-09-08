Chuletas de cerdo a la parrilla: receta griega que te va a encantar

Cómo hacer chuletas de cerdo a la parrilla
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Chuletas de cerdo a la parrilla
- Plato: Plato principal
- Receta: griega
Ingredientes
- 4 chuletas de cerdo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- 1 limón
Elaboración paso a paso
- Precalentar la parrilla a fuego medio-alto.
- Secar las chuletas con papel de cocina.
- Mezclar el aceite de oliva, la sal, la pimienta negra, el ajo en polvo y el pimentón ahumado.
- Untar las chuletas por ambos lados con la mezcla de condimentos.
- Colocar las chuletas en la parrilla caliente.
- Asar 4 minutos por lado o hasta que estén bien doradas y cocidas.
- Reposar las chuletas 5 minutos fuera del fuego.
- Servir y exprimir el limón por encima al gusto.
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