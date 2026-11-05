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Gastronomía

Hígado encebollado: cómo prepararlo tierno y lleno de sabor

El hígado encebollado transforma ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor: la cebolla dorada suaviza la intensidad del hígado y, con una cocción breve, ayuda a conservarlo tierno.

Por ABC Color
05 de noviembre de 2026 - 06:00
Hígado encebollado.
Hígado encebollado.Shutterstock

Cómo hacer hígado encebollado

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Hígado encebollado

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 gramos de hígado de ternera
  • 2 cebollas
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de vinagre de vino
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar el hígado retirando la piel fina y las venas, y cortarlo en tiras o filetes finos.
  2. Pelar y cortar las cebollas en juliana fina y picar los dientes de ajo.
  3. Calentar una cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  4. Agregar la cebolla con una pizca de sal y cocinar durante 10 minutos hasta que esté dorada y tierna.
  5. Retirar la cebolla de la sartén y reservar.
  6. Calentar la otra cucharada de aceite de oliva en la misma sartén a fuego alto.
  7. Añadir el ajo picado y el hígado salpimentado al gusto.
  8. Saltear el hígado durante 3 minutos hasta que cambie de color sin sobrecocinarlo.
  9. Incorporar la cebolla reservada y el vinagre de vino a la sartén.
  10. Mezclar todo durante 1 minuto a fuego vivo para integrar los sabores y servir de inmediato.

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