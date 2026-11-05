Hígado encebollado: cómo prepararlo tierno y lleno de sabor

Cómo hacer hígado encebollado
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Hígado encebollado
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 gramos de hígado de ternera
- 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de vinagre de vino
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Limpiar el hígado retirando la piel fina y las venas, y cortarlo en tiras o filetes finos.
- Pelar y cortar las cebollas en juliana fina y picar los dientes de ajo.
- Calentar una cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Agregar la cebolla con una pizca de sal y cocinar durante 10 minutos hasta que esté dorada y tierna.
- Retirar la cebolla de la sartén y reservar.
- Calentar la otra cucharada de aceite de oliva en la misma sartén a fuego alto.
- Añadir el ajo picado y el hígado salpimentado al gusto.
- Saltear el hígado durante 3 minutos hasta que cambie de color sin sobrecocinarlo.
- Incorporar la cebolla reservada y el vinagre de vino a la sartén.
- Mezclar todo durante 1 minuto a fuego vivo para integrar los sabores y servir de inmediato.