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Gastronomía

Cómo hacer crostini toscani, el aperitivo italiano de hígado de pollo

Los crostini toscani convierten ingredientes sencillos en un clásico de la cocina italiana: rebanadas de pan tostado cubiertas con una sabrosa mezcla de hígado. Te explicamos cómo prepararlos en casa, paso a paso.

Por ABC Color
02 de noviembre de 2026 - 13:00
Crostini Toscani.
Crostini Toscani.Shutterstock

Cómo hacer Crostini Toscani

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Crostini Toscani

  • Plato: Entrada
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 300 gramos de hígado de pollo
  • 1 cebolla
  • 2 filetes de anchoa
  • 2 cucharadas de alcaparras
  • 3 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de vino blanco
  • 1 cucharada de perejil fresco
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 8 rebanadas de pan rústico

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar los hígados de pollo, retirando nervios y partes grasas.
  2. Picar la cebolla, las anchoas, las alcaparras y el perejil.
  3. Calentar el aceite de oliva y 1 cucharada de manteca en una sartén a fuego medio.
  4. Sofreír la cebolla durante 5 minutos, hasta que esté tierna.
  5. Añadir las anchoas y las alcaparras, removiendo hasta que las anchoas se deshagan.
  6. Incorporar los hígados y cocinar durante 6 minutos, removiendo ocasionalmente.
  7. Verter el vino blanco y cocinar durante 2 minutos, hasta que el alcohol se evapore.
  8. Triturar la mezcla junto con la manteca restante y el perejil hasta obtener una crema espesa.
  9. Ajustar la preparación con sal y pimienta negra.
  10. Tostar las rebanadas de pan hasta que estén doradas.
  11. Untar la crema de hígado sobre el pan tostado y servir.

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