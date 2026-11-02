Cómo hacer crostini toscani, el aperitivo italiano de hígado de pollo

Cómo hacer Crostini Toscani
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Crostini Toscani
- Plato: Entrada
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 300 gramos de hígado de pollo
- 1 cebolla
- 2 filetes de anchoa
- 2 cucharadas de alcaparras
- 3 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de vino blanco
- 1 cucharada de perejil fresco
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 8 rebanadas de pan rústico
Elaboración paso a paso
- Limpiar los hígados de pollo, retirando nervios y partes grasas.
- Picar la cebolla, las anchoas, las alcaparras y el perejil.
- Calentar el aceite de oliva y 1 cucharada de manteca en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 5 minutos, hasta que esté tierna.
- Añadir las anchoas y las alcaparras, removiendo hasta que las anchoas se deshagan.
- Incorporar los hígados y cocinar durante 6 minutos, removiendo ocasionalmente.
- Verter el vino blanco y cocinar durante 2 minutos, hasta que el alcohol se evapore.
- Triturar la mezcla junto con la manteca restante y el perejil hasta obtener una crema espesa.
- Ajustar la preparación con sal y pimienta negra.
- Tostar las rebanadas de pan hasta que estén doradas.
- Untar la crema de hígado sobre el pan tostado y servir.
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