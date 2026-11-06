Relleno de coliflor y zucchini: cómo preparar uno ideal para tartas

Cómo hacer un relleno de coliflor y zucchini
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Relleno de coliflor y zucchini
Ingredientes
- ½ kilogramos de coliflor
- 1 zucchini
- 1 zanahoria
- 2 huevos
- 1 cucharada de fécula de maíz
- 200 centímetros cúbicos de crema de leche
- 100 gramos de queso Paraguay
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
Elaboración paso a paso
- Cortar el coliflor, el zucchini y la zanahoria en porciones no tan pequeñas y cocinarlas al vapor por 8 minutos.
- Mezclar los huevos con la crema de leche, la fécula, sal, pimienta, nuez moscada y el queso desmenuzado.
- Agregar las verduras cocidas, mezclar y rellenar las tarteletas.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C por 30 minutos, o hasta que la masa se note dorada y cocida.