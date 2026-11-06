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Gastronomía

Relleno de coliflor y zucchini: cómo preparar uno ideal para tartas

Receta fácil de relleno de coliflor y zucchini para tartas o quiches. Innová en tus platos de la semana con esta idea.

Por ABC Color
06 de noviembre de 2026 - 13:44
Pastel de coliflor y zucchini.
Pastel de coliflor y zucchini.Shutterstock

Cómo hacer un relleno de coliflor y zucchini

Lea más: Hamburguesas de coliflor y avena: una receta fácil

Relleno de coliflor y zucchini

Ingredientes

  • ½ kilogramos de coliflor
  • 1 zucchini
  • 1 zanahoria
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de fécula de maíz
  • 200 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 100 gramos de queso Paraguay
  • Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el coliflor, el zucchini y la zanahoria en porciones no tan pequeñas y cocinarlas al vapor por 8 minutos.
  2. Mezclar los huevos con la crema de leche, la fécula, sal, pimienta, nuez moscada y el queso desmenuzado.
  3. Agregar las verduras cocidas, mezclar y rellenar las tarteletas.
  4. Llevar a horno precalentado a 180 °C por 30 minutos, o hasta que la masa se note dorada y cocida.

Lea más: Buñuelos de brócoli y coliflor, una cena diferente

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