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Gastronomía

Papas rellenas con chorizo y choclo: una receta para disfrutar sin apuro

Las papas rellenas con chorizos y choclo son perfectas para comer al paso. Podés rellenarlas con tus ingredientes y salsas favoritos y disfrutar de una comida sencilla pero cargada de sabor.

Por ABC Color
01 de agosto de 2022 - 16:44
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Papas rellenas.
Papas rellenas.Shutterstock

Cómo hacer papas rellenas con chorizos y choclo

Lea más: Relleno de coliflor y zucchini: cómo preparar uno ideal para tartas

Papas rellenas con chorizos y choclo

Ingredientes

  • 4 papas grandes
  • 2 chorizos parrilleros
  • 200 gramos de chauchas
  • 1 taza de choclo desgranado

Salsa bechamel:

  • 500 centímetros cúbicos de leche
  • 50 gramos de harina
  • 50 gramos de manteca
  • Sal, pimienta, nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Cocinar las papas de la manera deseada. Dejar entibiar y cortarlas al medio longitudinalmente. Ahuecarlas con una cucharita sin romper la piel, dejando 5 milímetros de pulpa. Pisar la papa extraída para obtener un puré.
  2. Sacarle la piel al chorizo y cortarlo en cubos. Cocinarlo sobre la plancha bien caliente.
  3. Hervir al vapor las chauchas. Colar y reservar.
  4. Salsa bechamel: poner a hervir la leche. Aparte, derretir la manteca en una cacerolita antiadherente, luego añadir la harina de una sola vez y retirar del fuego para elaborar la mezcla con la ayuda de una cuchara de madera, intentando disolver todos los grumos que aparezcan. Agregar un poco de leche hervida y mezclar rápidamente hasta conseguir una pasta densa. Añadir un poco más de leche e integrar a la pasta anterior. Volver a llevar al fuego, cocinando por unos 10 minutos a fuego lento. Durante la cocción, conforme la leche sea absorbida, verter más cantidad hasta acabar con ella. Añadir la sal, la pimienta y la nuez moscada a gusto y retirar del fuego.
  5. Integrar el puré con la bechamel, rectificar la sazón y agregar el choclo desgranado, los chorizos y las chauchas cortadas. Rellenar las papas y colocarlas en una asadera.
  6. Llevar nuevamente al horno o al microondas para calentarlas, y servir inmediatamente.

Lea más: Paella valenciana: cómo preparar la tradicional receta con conejo

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