Papas rellenas con chorizo y choclo: una receta para disfrutar sin apuro

Cómo hacer papas rellenas con chorizos y choclo
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Papas rellenas con chorizos y choclo
Ingredientes
- 4 papas grandes
- 2 chorizos parrilleros
- 200 gramos de chauchas
- 1 taza de choclo desgranado
Salsa bechamel:
- 500 centímetros cúbicos de leche
- 50 gramos de harina
- 50 gramos de manteca
- Sal, pimienta, nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Cocinar las papas de la manera deseada. Dejar entibiar y cortarlas al medio longitudinalmente. Ahuecarlas con una cucharita sin romper la piel, dejando 5 milímetros de pulpa. Pisar la papa extraída para obtener un puré.
- Sacarle la piel al chorizo y cortarlo en cubos. Cocinarlo sobre la plancha bien caliente.
- Hervir al vapor las chauchas. Colar y reservar.
- Salsa bechamel: poner a hervir la leche. Aparte, derretir la manteca en una cacerolita antiadherente, luego añadir la harina de una sola vez y retirar del fuego para elaborar la mezcla con la ayuda de una cuchara de madera, intentando disolver todos los grumos que aparezcan. Agregar un poco de leche hervida y mezclar rápidamente hasta conseguir una pasta densa. Añadir un poco más de leche e integrar a la pasta anterior. Volver a llevar al fuego, cocinando por unos 10 minutos a fuego lento. Durante la cocción, conforme la leche sea absorbida, verter más cantidad hasta acabar con ella. Añadir la sal, la pimienta y la nuez moscada a gusto y retirar del fuego.
- Integrar el puré con la bechamel, rectificar la sazón y agregar el choclo desgranado, los chorizos y las chauchas cortadas. Rellenar las papas y colocarlas en una asadera.
- Llevar nuevamente al horno o al microondas para calentarlas, y servir inmediatamente.
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