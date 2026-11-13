Budincitos de jengibre y canela para acompañar el café de la tarde

Cómo hacer budincitos de jengibre y canela
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Budincitos de jengibre y canela
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 y ½ tazas de harina 0000
- 1 cucharada de polvo leudante
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal fina
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 1 cucharada de canela molida
- 20 gramos de edulcorante en polvo
- 2 huevos
- 200 gramos de margarina a temperatura ambiente
- ¾ de taza de yogur natural descremado
- ¼ taza de whisky o licor
- ¼ de taza de leche descremada
Elaboración paso a paso
- Tamizar la harina con el polvo leudante, el bicarbonato, la pizca de sal, la canela y el jengibre.
- Batir el edulcorante con los huevos durante 1 minuto.
- Incorporar la margarina y continuar el batido 1 minuto más.
- Agregar el yogur mezclado con el whisky y la leche. Continuar mezclando hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes secos en 3 veces, mezclando con cuchara de madera solo para integrar todos los ingredientes, sin necesidad de batir.
- Volcar la preparación en los moldecitos de siliconas o en un molde tipo savarín o flanera de 18 cm de diámetro, enmantecado y enharinado.
- Cocinar en horno precalentado a temperatura moderada 180 °C por 15 minutos (o 30 minutos, si está toda la masa en un solo molde). Verificar que al insertar un palillo este salga limpio, lo que indica que la masa está cocida.
- Dejar enfriar y desmoldar.
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