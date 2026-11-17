Paraguay se suma a una nueva edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, una iniciativa que celebra la gastronomía, los productos y las tradiciones culinarias de Italia. Bajo el lema “La cocina italiana, patrimonio de la Unesco: territorios y sectores de excelencia”, la programación ofrecerá distintas experiencias para acercar al público a los sabores de este país europeo.

Las actividades comenzarán el miércoles 18 de noviembre, a las 11:00, con la apertura oficial y un cooking show del chef italiano Leonardo Fumarola, en el Hiperseis (avenida Dr. Guido Boggiani y Emilio Hassler).

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El cocinero volverá a ofrecer una demostración el jueves 19, a las 11:00, en Casa Rica de Distrito Perseverancia. Ambas jornadas incluirán preparaciones tradicionales de pasta italiana y degustaciones.

La agenda continuará el jueves 26, a las 19:00, con una cata de vinos italianos de la Cantina Castello di Solfagnano, en SAX Distrito Perseverancia. Esta actividad será exclusiva para invitados.

Un cierre navideño

El cierre llegará el sábado 28 de noviembre, con el tradicional Mercatino di Natale, que se realizará de 12:00 a 23:00 en la sede Asunción de la Scuola Dante Alighieri. El mercadito navideño reunirá gastronomía, productos y tradiciones italianas en un ambiente familiar.

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Las actividades del 18, 19 y 28 de noviembre serán de acceso libre y gratuito, sin inscripción previa.

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La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo busca destacar la diversidad regional de esta gastronomía y el valor de sus conocimientos y tradiciones como parte de su identidad cultural. La iniciativa también apunta a fortalecer los vínculos de amistad e intercambio entre Italia y Paraguay.