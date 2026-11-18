Cómo hacer huevos rancheros
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Huevos rancheros
- Plato: desayuno
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 2 tortillas de maíz
- 2 huevos
- 2 tomates maduros
- ¼ de cebolla
- ½ locote
- Salsa picante, tipo tabasco
- Sal de ajo
- Aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla, el locote y los tomates. Rehogar todo en una sartén con un chorro de aceite. En la mitad de la cocción, añadir la salsa picante y la sal de ajo a gusto; revolver de vez en cuando. Cuando esté en el punto de cocción que más le guste, retirar y reservar caliente.
- En otra sartén, poner unas gotas de aceite de oliva, calentar y dorar las tortillas una a una, por ambas caras. Retirar y reservar caliente.
- En otra sartén, freír los dos huevos.
- Colocar en el fondo del plato las tortillas calientes y, encima de cada una, poner la salsa y los huevos fritos. Espolvorear con perejil o cilantro picado.
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