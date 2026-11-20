Cómo hacer un chocoflan
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Chocoflan con topping
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de azúcar
- 1/4 taza de agua
- 1 lata de leche condensada
- 1 lata de leche evaporada
- 7 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 180 gramos de queso crema
- 150 gramos de chocolate semiamargo
- 100 gramos de manteca
- 3/4 taza de azúcar
- 3/4 taza de harina de trigo
- 1/4 taza de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 taza de frutillas frescas
- media taza de arándanos
- 1 kiwi
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Calentar en una cacerola 1 taza de azúcar con 1/4 de taza de agua a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado.
- Verter el caramelo en el fondo de un molde redondo de 22 centímetros de diámetro y distribuir de manera uniforme.
- Licuar la leche condensada, la leche evaporada, 4 huevos, la esencia de vainilla y el queso crema durante 1 minuto hasta integrar por completo.
- Derretir a baño María o en intervalos cortos el chocolate semiamargo junto con la manteca y dejar entibiar.
- Batir en un bol 3 huevos con 3/4 de taza de azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y pálida.
- Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos y azúcar con movimientos suaves.
- Tamizar la harina de trigo, el cacao amargo en polvo, el polvo de hornear y la sal sobre la preparación anterior e integrar con espátula.
- Verter la masa de chocolate en el molde acaramelado.
- Agregar lentamente la mezcla del flan sobre la masa de chocolate ayudándose con el dorso de una cuchara para evitar que se mezclen de golpe.
- Cubrir el molde con papel aluminio y colocar dentro de una fuente profunda con agua caliente hasta alcanzar la mitad de su altura.
- Hornear a baño María durante 60 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y refrigerar durante al menos 4 horas.
- Desmoldar el chocoflan sobre un plato amplio pasando primero un cuchillo fino por los bordes.
- Lavar, secar y cortar en láminas las frutillas frescas y el kiwi.
- Decorar la superficie del chocoflan con las frutillas frescas, los arándanos y el kiwi antes de servir.