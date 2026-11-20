Cómo hacer huevos del diablo
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Una opción vistosa, fácil y fresca.
Huevos del diablo con caramelos de panceta
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 mazos de berros
- 1 mazo de albahaca
- 100 gramos de tomates cherry
- 100 gramos de queso fontina o pategrás
- 3 huevos
- 120 gramos de panceta en tiras
- 100 gramos de azúcar morena
- Kuratũ fresco
- Sal y pimienta
- 50 cc de mayonesa
- Aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Hervir los huevos hasta que queden duros. Una vez cocidos, partirlos por la mitad longitudinalmente. Sacar las yemas con cuidado.
- Mientras hierven los huevos, cocinar las tiras de panceta. Se recomienda usar una placa con papel manteca o una bandeja de silicona para evitar que se peguen. A la mitad de las tiras, colocar azúcar negra por encima hasta cubrir (también se puede usar azúcar común si no se dispone de negra), y a la otra mitad cocinarlas solas. Llevar al horno a temperatura media (170 °C) hasta que todo el azúcar se derrita, de 15 a 20 minutos. Ahí sacar las pancetas caramelizadas, pero dejar las otras pancetas por 10 minutos más. Estas últimas pancetas quedarán duras; hacer un polvo con ellas.
- Mezclar las yemas con el polvo de panceta recién hecho, kuratũ fresco picado y la mayonesa para hacer una pasta. Con esta pasta rellenar las claras de huevo duras que quedaron anteriormente. También se puede agregar aceitunas picadas finamente y/o algún picante.
- Lavar los mazos de berro y albahaca (también se sugiere rúcula o lechuga morada). Mezclar todas las hojas y dividirlas en 2 ensaladeras o bols. Colocar encima 3 mitades de huevo rellenos con las tiras de panceta. Agregar los tomates cherrys partidos por la mitad y el queso cortado en lonjas. Condimentar todo con aceite de oliva, sal y pimienta.
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