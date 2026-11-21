Huevos benedictinos: un desayuno especial que podés preparar en casa

Lograr huevos benedictinos en casa depende de tres claves: pochar los huevos sin romperlos, preparar una salsa holandesa sedosa y servirlos sobre un buen pan tostado con jamón. Con unos minutos de atención, el brunch clásico queda al alcance de cualquier cocina.