Yanina González pide: “Más prudencia, no tanta euforia”, sobre la participación de Nadia Ferreira en Miss Universo

Tal como es, programa llevado adelante por Yehimy Alison por ABC FM, hoy tuvo una entrevistada más que especial. La ex Miss Paraguay 2004 Yanina González, quien representó a nuestro país en el certamen Miss Universo 2004 y logró posicionarse como la tercera finalista del certamen mundial, respondió a todos los requerimientos de Yehimy.

Recuerdos de Miss Universo 2004

“Miss Universo 2004 fue uno de los momentos más importantes realmente de mi carrera. Bueno, en realidad fue una sorpresa, ¡qué querés que te diga!, estando metida ahí entre tantas mujeres hermosas de todo el mundo a veces uno no se espera. Es como todo muy relativo, no sé, Miss Universo pues es así de repente”, comenzó contando Yanina a Yehimy.

“Se habla mucho de las favoritas siempre, es como que cada uno tiene su favorita dependiendo también del marketing que haga. En mi año no habían redes sociales todavía, entonces todo era a través de los periódicos, lo que se sabía en el país siempre se publicaba, o sea era muy diferente a lo que es ahora. Pero de todas maneras, en el 2004 se hablaba mucho de Paraguay, pero ya como a mediados de la preparación de Miss Universo, que era muy distinto también ahora. Nosotras estábamos un mes dentro del concurso, ahora yo no sé si por la pandemia están muchísimo menos tiempo, creo que la preparación de este año son menos de 15 días, poquísimo tiempo”, dijo la ex reina de belleza.

Preparación rápida

Yehimy quiso saber cómo era la preparación previa de las misses en el 2004. “Ahora vemos a cada una con su equipo, ¿así era la infraesctructura en esa época? Porque lo que vemos ahora con Nadia Ferreira es todo un equipo de muchísima gente acompañando, preparándola, instruyéndola, entrenándola”, consultó la conductora radial a Yanina González, quien le respondió: “Yo realmente nunca vi algo igual, pero me encanta, porque de verdad cada uno tiene que ir preparada en todo sentido”.

“¿Tu preparación en qué consistió?”, fue el siguiente requerimiento de Yehimy y la ex Miss contó sin rodeos: “Lo mío fue medio rápido, porque gané el concurso y después ya tuve que irme. Fue más bien a pulmón en mi caso, porque fue el primer año que la organización, que compró la franquicia de la región para Paraguay, Bolivia y Uruguay, hacía el Miss Paraguay. Fui con lo que sabía, pero ya tenía una trayectoria, ya había hecho televisión, modelaje, y un montón de cosas, lo que me ayudó bastante. Aparte de eso, me preparé una semana en Bolivia, porque Promociones Gloria tiene todo un equipo allá desde hace muchos años con su Miss Bolivia”.

El fundamental papel de las chaperonas

“¿Llegaste a enterarte qué fue lo que te puso entre las finalistas de Miss Universo 2004, aparte de la belleza que tenés, por supuesto?”, preguntó Jehimy a Yanina en otro momento de la entrevista.

La morena expresó: “No de parte del jurado pero sí de las chaperonas, las personas que nos cuidan dentro concurso, en mi año creo que era una chaperona por cada 10 chicas. Es la persona que está todo el tiempo con nosotras, indicándonos a qué hora tenemos que levantarnos, qué actividades tenemos todos los días... Después hablando con las chaperonas, porque yo me quedé en Ecuador más tiempo luego de ser la tercera finalista de Miss Universo, empecé como a husmear un poco otras cuestiones que vos no te das cuenta estando ahí en el ritmo todos los días. En un concurso de la envergadura de Miss Universo obviamente que quieren una chica responsable, que se sabe peinar, maquillar, que llegue a tiempo, una chica ordenada en su cuarto, ordenada comiendo, son muchísimas cosas. Las chaperonas son las que indican después a la organización: bueno, esta chica es así y así... Aparte tenés que tener algo especial que llame la atención físicamente también, de repente ser exótica, ser elegante, es un conjunto de cosas que se evalúan después en el escenario obviamente”.

Gal Gadot, “la más cachafaz”

En otro punto de la entretenida entrevista en el programa radial Tal como es, Yehimy preguntó a Yanina González “¿Te acordás de la famosa Gal Gadot, La mujer maravilla, Miss Israel 2004?”. La ex Miss Paraguay dijo entre risas: “Gal Gadot, la más cachafaz del concurso. Por eso yo digo siempre: Que tu presente no determine tu futuro”.

“Se mostró en redes sociales no hace mucho su participación en Miss Universo 2004. Primero tenía el pelo cortito, no tenía necesidad de arreglarse todos los días; se ponía un gelcito y ya estaba, andaba en championes. No se maquillaba, solamente en la final estuvo maquillada, porque ese día había todo un equipo para arreglarnos”, relató sobre Gal Gadot.

Cómo ve a Nadia Ferreira

Al finalizar la charla, Yehimy consultó a Yanina cómo ve a Nadia Ferreira, quien ya se encuentra preparándose para la gran noche de elección de Miss Universo 2021.

“La verdad que ella tiene un plus demasiado grande, en el sentido que también tiene cancha. La chica no vive en Paraguay, no sé cuántos idiomas habla, pero en inglés se maneja muy bien. Vivió afuera, trabajó afuera, ya tiene esa cancha, ese mundo, lo cual a ella le está sirviendo muchísimo, aparte de la belleza que tiene”, sostuvo la tercera finalista de Miss Universo 2004.

“Ya está dando de qué hablar en todos lados, pero yo quisiera pedir a la gente como que baje un poco un cambio, ¿En qué sentido?, porque siempre se habla de las finalistas, siempre se habla en los tabloides de Fulana, de Sultana, y a veces no ocurre eso, esa es la realidad. El año pasado se habló de muchísimas chicas, y te pongo el caso de Miss Argentina, que me parecía que tenía que llegar al Top 5. La chica quedó entre las 21 y chau. Se hablaba y se hablaba, y la ponían en todos lados, los tabloides, y a veces no ocurre, y después te quedás como ¡Plop, Condorito! o muy bajoneada, y no quisiera que eso pase. Yo sé porqué te hablo, siempre es lo mismo”, destacó Yanina, para luego pedir: “Más prudencia, no tanta euforia, porque de repente puede ser como no puede ser, y ocurre todos los años. Pero obviamente Nadia tiene todo como para estar ahí, para traer la corona o para estar cerca o para superar lo que hemos hecho Lourdes Arévalos y yo”.