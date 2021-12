Paola Hermann en su rol de abuela: “Sophía vino a cambiar mi vida”

La recordada exmodelo Paola Hermann es una abuela joven y divina de la pequeña Sophía, hija de su primogénito Luca Garelli. La niña es la luz de sus ojos y asegura que el amor que siente por su nieta es indescriptible.

“Tener a Sophía en mis brazos es maravilloso, su llegada fue un despertar de una emoción, de un sentimiento que no lo había vivido antes. Es muy diferente ser abuela que ser mamá. Así que es lo mejor que me pudo haber pasado en este momento de mi vida. Y, sobre todo, verla crecer sin el compromiso de tener que educar, más que mimar y acompañarla en lo que ella decida hacer. Siempre que sus padres me permitan, voy a estar para ella incondicionalmente”, expresó Paola Hermann.

Chofita, el centro de su vida

Sophía Garelli se convirtió en el centro de la vida de su abue Paola Hermann, quien de cariño la llama “mi Chofita, mi princesita, mi muñequita, mi todo, lo que me salga en el momento. Algunas veces hasta palabras nuevas invento para llamarla cuando la veo sonreir, cuando la veo llorar, o plaguearse”, dijo entre risas.

La pequeña se llama Liz Sophía en homenaje a sus dos abues, Liz Paola Hermann y su abuela materna, cuyo nombre también es Liz. “Sophía vino a cambiar mi vida. Cambió para descubrir una nueva sensación, un nuevo amor, esa emoción y ese sentimiento que te llena el alma, ese corazón que late más fuerte. Es un amor que no tiene medida, es muy genuino, muy hermoso, es diría hasta misericordioso, porque sé que Dios nos regaló su vida, su presencia, su sonrisa”, resaltó Paola Hermann.

Luego, siguió contando: “Cambió muchísimo mi vida, en el sentido que Sophi es la protagonista de mi vida en este momento. No hay ningún otro protagonista más que Sophía. Soy bendecida y feliz por tenerla, por regalarme sonrisas, momentos únicos. Es una sensación hermosa tener una nieta. Cambió mi vida para mejor”.

Mimada por todos

Al consultarle qué tiempo comparte con su nieta, Paola Hermann respondió: “Generalmente, yo estoy los domingos con ella. Así acordamos con su mamá inicialmente. Obviamente, si ellos tienen alguna actividad por ahí no me toca el domingo y voy en la semana. Busco la forma de verla por lo menos una vez a la semana, como mínimo”.

La pequeñita es muy mimada por todos, pues es la primera hija de Luca Garelli, la primera nieta de la familia, es la ahijada de la tía Carla Garelli. “Es nuestro tesorito y cuando la vemos siempre estamos brindándole todos los gustos. Toda nuestra atención está en ella. Por su otra abuela también es muy mimada y la llena de amor, más aún siendo la mamá de su mamá”, sostuvo Paola Hermann.

Pao cierra este 2021 con mucha gratitud

En otro momento de la nota con Paola Hermann le consultamos cómo culmina este 2021 y cómo recibirá al 2022. La blonda contestó feliz: “Cierro el año con gratitud, por sobre todas las cosas, gratitud por absolutamente todo. Y voy a empezar el año también con gratitud por poder despertar, tener un techo, un hogar, una familia. Agradeciendo lo que tenemos, agradeciendo lo que viene, agradeciendo tener salud integral, agradeciendo tener trabajo después de prácticamente un año sin tenerlo, volviendo a empezar a crear nuevos contenidos para seguir trabajando, siempre buscando algo que de sentido a mi vida y me haga feliz, así iniciaré el nuevo año”, señaló Paola Hermann.

Luego, continuó: “No hay límites ni de edad, ni de ganas, ni de pensamientos, ni de acciones, al contrario, la abundancia que tenemos al contar con salud, tener un hogar, una familia, un trabajo, es algo que uno tiene que agradecer inmensamente. Tenerle a mi mami conmigo, con 90 años, sana, ¡es una bendición enorme!”.

Trabajará con mujeres adultas

Paola Hermann es coach ontológico y este año terminó el curso de coach sistémico. “Todo lo voy poniendo en práctica en mi academia que está enfocada en jóvenes y niños con los cursos de modelaje. Pero siempre abocados desde un lugar de construir un ser humano contento, feliz, con un autoestima elevada, con confianza, con amor propio, con seguridad, con determinación, ayudándolos a que tengan un desarrollo personal desde jóvenes. Creo que ese es el legado que voy dejando en cada uno de ellos, cuidarse, valorarse, respetarse, amarse y entender que son únicos”.

Antes de terminar la entrevista, Paola Hermann también nos adelantó que para el año que ya llega tiene un proyecto para mujeres adultas “que se trata de coaching de la imagen”. “A pesar de tener 50 años la vida sigue empezando todavía, no hay un límite para seguir viviendo, soñando, cumpliendo metas. Será un trabajo de adentro para afuera con estas mujeres. Y más adelante haremos lo mismo con los jóvenes, desde el coaching”, finalizó.