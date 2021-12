Osvaldo Cáceres e Iván Leguizamón, conocé más a la querida dupla de Crimen y Castigo

Osvaldo Cáceres (49) lleva 31 años haciendo periodismo. Iván Leguizamón (33) a los 15 años llegó al diario ABC y desde el 2008 es periodista de la sección Policiales. Ambos son egresados de la carrera Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y juntos llevan adelante con mucho profesionalismo y buena onda los programas Crimen y Castigo, por ABC TV, y Momento Justo, por ABC Cardinal.

Los primeros pasos en el Periodismo

”Desde que ingresé a la facultad tuve la suerte de entrar a los medios de comunicación; además de estar en ABC, en diversos momentos hice radio en Cáritas, Libre y Ñandutí. En el 91 hice pasantía en ABC, en la sección Policiales, luego pasé a Economía para trabajar con el equipo que cubría la Expo. En enero del 92 me confirmaron como periodista de ABC en la sección Policiales. En el 2000 me recibí de abogado y pasé a Judiciales”, nos contó Osvaldo Cáceres, quien desde el 2015 es jefe de la sección Policiales, en el 2016 pasó a ser jefe de la sección Judiciales, y desde ese año está a cargo de lo que actualmente es una sola sección: Judiciales y Policiales.

Iván Leguizamón se inició en Periodismo Joven y desde 2008 es periodista de Policiales del diario impreso ABC Color, “aunque antes de llegar a la redacción fui editor fotográfico y ordenanza, como muchos otros compañeros que empezamos de abajo en la empresa y que seguimos en distintos puestos”, dijo Iván.

De la redacción a la pantalla chica

Osvaldo Cáceres e Iván Leguizamón dieron el salto de la prensa escrita a la radio y la tevé. De ser dos periodistas de perfil bajo en el diario se hicieron muy conocidos a través de la pantalla chica y la AM.

Osvaldo Cáceres explicó sobre su llegada a ABC Cardinal: “Lo de la radio fue un paso de Ñandutí donde yo estaba a Cardinal, cuando fue incorporado al grupo ABC. La directora Natalia Zuccolillo me había dicho que quería que venga a trabajar en lo que iba a hacer la radio del grupo. El enfoque iba ser variado. Fue así que me dieron la conducción en el horario de 20.00 a 21.00 junto a Perla Silguero, una especialista en los temas judiciales e Iván que manejaba al dedillo los temas policiales. Además en ese horario estaba en la producción Mercedes Pizzurno, con quien trabajé en Ñandutí, así que todo fue más fácil”.

El periodista y abogado Osvaldo Cáceres, siguió contando: “Lo de la tevé tuvo que ver con el tipo de programa que hacíamos en la radio, que preferenciaba los temas policiales y judiciales. Eliseo Álvarez, el asesor argentino de la tevé, Ana Rivas y Guillermo Domaniczky, que en ese momento lideraban el proyecto de televisión me señalaron que querían un programa policial informativo, similar al enfoque que le dábamos en la radio, el de informar sin caer en el morbo”.

Por su parte, Iván Leguizamón dijo: “En 2016, cuando ABC incorpora la radio Cardinal, empezamos con Osvaldo Cáceres el programa Momento Justo, que se emite de lunes a viernes a las 20.00 por la 730 AM. Si Dios permite, en 2022 será nuestra séptima temporada ininterrumpida en radio. Gracias a que nuestro trabajo aparentemente agradó al público, los directivos de la empresa nos dieron también una oportunidad cuando se abrió el canal ABC TV, en 2017. Así como en radio, nuestro programa de televisión, Crimen y Castigo, es uno de los pocos espacios que sigue vigente desde el primer día de transmisiones. Inicialmente, fue un programa de media hora y que iba a las 22.00. Luego se amplió a una hora, de lunes a viernes a las 18.00″.

Prensa escrita, radio, tevé, ¿qué es lo que más les gusta hacer?

Osvaldo Cáceres e Iván Leguizamón hacen prensa escrita, radio y tevé. Quisimos saber qué es lo que más les gusta y Osvaldo respondió: “Te soy sincero: Las tres formas de hacer prensa me encantan. En el diario es pura inspiración. En la radio es estar comunicado con la gente y en la tevé es el demostrar el producto del trabajo. Es cierto que demanda tiempo, pero no siempre se tiene esa oportunidad que hoy nos dan en ABC”.

Iván Leguizamón destacó: “Las tres plataformas en las que nos desempeñamos actualmente, escrita, radio y televisión, requieren la misma dedicación, porque en ABC siempre nos inculcaron a buscar casi la excelencia informativa, es decir, suministrar a nuestro público la información más completa. Eso lo traemos del diario, de donde somos ‘originarios’, pero también lo aplicamos en radio y televisión. De hecho, lo que aspiramos es posicionar a la radio y la televisión como al diario impreso, que sin dudas sigue siendo el medio más influyente de la República, por la calidad se sus periodistas”.

Iván también confesó: “Como periodistas de diario, nos costó un poco adaptarnos al mundo de las otras plataformas, pero cada día es un aprendizaje y esperamos seguir haciendo los que creo nos caracteriza, ser trabajadores honestos y comprometidos”.

El cariño del público que los sigue

¿Sienten el cariño y respeto del público que los sigue a través de la tevé con Crimen y Castigo, y en la radio con Momento Justo?, les consultamos en otro momento. Al respecto, Osvaldo Cáceres aseguró: “Sí. Mucho. Y me sorprende. Como vengo del medio escrito no estaba acostumbrado a eso. Hoy en día, solo la cantidad de mensajes que recibimos, de todo tipo, porque también nos dan con todo, nos hace percibir que tenemos una audiencia que nos sigue a diario, en radio, en tevé y hasta en lo que hacemos como prensa escrita. Es bueno encontrarnos en la calle con un público que no solo se acerca a hablarnos, sino a darnos su punto de vista de lo que son nuestros programas. Eso es muy útil para entender qué hacemos bien y qué hacemos mal. Tengo el caso de exjefes de ABC, que me llaman o escriben y me dan consejos que son muy útiles porque son periodistas de mucha experiencia”.

Mientras que Iván Leguizamón sostuvo: “El afecto y la preferencia de la gente se perciben mucho más desde que estamos en la televisión, pero por una cuestión lógica de exposición, ya que el público nunca ve al periodista de diario y solo puede escuchar al de radio. En la tevé es distinto. Es una sensación que tal vez ‘solo’ como los anónimos periodistas de diario no la hubiésemos experimentado. Entiendo que nuestra manera simple y espontánea de hacer los programas es lo que gusta a nuestros seguidores, a quienes tratamos de incluir siempre en nuestros espacios, porque ellos son el verdadero termómetro para saber cuando estamos haciendo bien las cosas o cuando tenemos que mejorar”.

Compañeros y amigos

¿Se llevan realmente bien así como vemos en la pantalla chica?, fue otro requerimiento que hicimos a la dupla periodística. “Sí y no solo con Iván. También con Blas López, que es nuestro productor. Y acá quiero recordar a los otros integrantes de la sección Judiciales y Policiales: Marcia Ferreira (la subjefa), William Vera, Carlos Ortega, Osvaldo Cazenave y Ariel Espinoza que desinteresadamente nos nutren del insumo para los programas de radio y tevé. Con todos ellos tengo una relación de amistad, pero que no se confunde con el momento de realizar las labores, en donde prima el respeto. Con Iván en particular llegamos a tener fuertes discusiones. A veces no estamos de acuerdo con el enfoque que le estamos dando al programa, pero jamás hacemos público eso y lo dejamos plenamente al plano laboral”, señaló Osvaldo Cáceres.

Iván Leguizamón destacó: “Con mi pareja laboral, Osvaldo Cáceres, más allá de lo profesional, tenemos una relación de amistad que ya viene desde años en el diario, cuando éramos compañeros de área, pero que no se alteró desde que él pasó a ser nuestro jefe. Siempre tratamos de ser tolerantes y flexibles entre nosotros mismos, para trabajar cómodos y rendir más, en favor de los que nos leen, escuchan y ven. Pero otro que es clave en nuestro equipo es Blas López, nuestro compañero del diario impreso y a la vez productor del programa de televisión. Él es nuestro punto medio, el que nivela la situación. Su criterio periodístico es muy importante en el resultado que ofrecemos al público. La autonomía que nos dan en la empresa es fundamental para que podamos hacer un periodismo neutral y objetivo, en esta época en la que lamentablemente hasta la industria periodística está muy sometida a corrientes políticas o empresariales”.

Libertad versus Cerro Porteño

¿Cómo manejan sus diferencias deportivas?, fue la siguiente consulta, pues Osvaldo Cáceres es fanático de Libertad e Iván Leguizamón de Cerro Porteño.

“Nos cargamos entre bromas y de veras al aire, lo cual es exponernos porque allí si nos dan con todo los televidentes u oyentes de la radio. Iván normalmente evita los comentarios cuando Libertad le gana a Cerro. Pero cuando pierde Libertad, ahí si quiere hablar de fútbol”, expresó Osvaldo Cáceres entre risas.

Y su compañero de tareas rápidamente señaló: “El único defecto que tiene Osvaldo, es que es liberteño. Algo que nunca pude entender es cómo se hizo hincha de Libertad. Si hasta su papá es cerrista. Pero bueno, trato de convencerle pero ‘no le entra bala’. Ni cuando Cerro Porteño gana el superclásico le puedo hinchar, porque él es de Libertad. ¡Nada que ver!”.

Osvaldo Cáceres reveló entre risas que una sola vez apostaron 50 mil guaraníes sobre el resultado de un partido entre Libertad y Cerro Porteño, pero que Iván nunca le pagó la apuesta que le ganó.

Anécdotas divertidas

En todos estos años de trabajo juntos, Osvaldo e Iván tienen varias anécdotas divertidas. Cáceres reveló una: “Teníamos mucho miedo de empezar en tevé. En realidad ni se nos pasó por la cabeza. Y cuando surgió la posibilidad poníamos alguna excusa para no realizar el casting. Y cuando aparecía el asesor argentino por la redacción le esquivábamos, la verdad ese señor imponía mucha presencia. Hasta que una vez se dio cuenta y nos dijo: ‘Ustedes se están escondiendo de mi’, y él mismo nos llevó a hacer el casting, que por suerte le satisfizo”.

Iván Leguizamón recordó otra anécdota simpática con Osvaldo. “Fue cuando jugaron Paraguay y Venezuela en Asunción el último partido de las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018. En esa época, nuestro programa de tevé iba grabado, a la noche, y justo ese día hubo un problema técnico en el canal y no se grabó el programa que hicimos, por lo que desesperados los compañeros nos llamaron para ir a hacer en vivo. Sin embargo, tanto Osvaldo como yo, estábamos con nuestras familias en el estadio Defensores del Chaco, en el partido de la Albirroja. Aunque quisimos regresar al canal para cumplir, ya no pudimos salir del estadio porque estaba abarrotado y en los alrededores todo colapsado. Al final, no pudimos ir al canal y Paraguay se eliminó de manera dolorosa”.

El acompañamiento del fundador de ABC

Osvaldo Cáceres expresó agradecido: “El acompañamiento del fundador de ABC, Aldo Zuccolillo, fue importante. Recuerdo una vez que me peleé al aire con un oyente de Ñanduti. Al terminar recibí desde el diario la orden de llamarlo. No era usual tener una comunicación directa con él y a la noche. Al atenderme me dijo que no me pelee con la audiencia. Que haga como Humberto Rubin que le da la razón a la audiencia. Cuando vine a ABC Cardinal constantemente me señalaba que sea incisivo con las preguntas y en la tevé nos recomendó en mantener el suspenso sobre los temas para mantener cautiva a la audiencia”.

“Si bien era nuestro jefe, todos sabemos que Zuccolillo era una persona muy importante en la sociedad y que se tome el tiempo para darnos indicaciones, realmente motivaba mucho para hacer nuestro trabajo en las diversas plataformas de ABC”, finalizó Osvaldo Cáceres.