Andrea Lafarja visitó Ensiestados: “¡Representar a mi país me enorgullece tanto!”

Andrea Lafarja visitó ABC TV y estuvo como invitada especial en el programa Ensiestados. La piloto guaraní culminó su segundo Rally Dakar, logrando ubicarse en el puesto 65 de la clasificación general y en la posición 33 de su categoría, junto a su copiloto Eugenio “Pachu” Arrieta.

Andrea Lafarja contó a Denise Hutter, Fiona Aquino y Rubén Darío Orué: “En el 2019 había 17 mujeres entre pilotos y copilotos, ahora hubo 60. Es una locura la cantidad de mujeres que hubo este año”.

Luego, Andrea Lafarja destacó: “¡En otros países cómo le reconocen a la mujer!, no miran en qué posición llegó porque ya saben que es un rally muy duro, un rally de hombres, un rally realmente hecho para hombres”.

Orgullosa de la raza guaraní

Durante las dos semanas de competencia del Rally Dakar 2022 Andrea Lafarja estuvo acompañada de la bandera tricolor, en Arabia Saudita, y siempre se mostró orgullosa de ser paraguaya.

“¡Representar a mi país me enorgullece tanto!, porque nunca pensé que podía hacer esto. Entonces, yo creo que llevo con más orgullo que una persona que está acostumbrada ya”, aseguró Andrea Lafarja a Ensiestados y destacó: “Para mí es un orgullo realmente representar a las mujeres que quieren ser representadas por mí, porque hay mujeres que no quieren seguramente, no les interesa, y también representar a mi país, el país donde nací, que amo, adoro a la gente”.

Los mensajes de sus fans le daban fuerza

Andrea Lafarja, la primera mujer paraguaya en terminar el Dakar, confesó que luego de pasar una agotadora jornada de carrera en el desierto saudí, llegaba la noche y leía los mensajes de la gente, lo le daba fuerza para seguir al día siguiente. “El Dakar es perseverancia. Día a día fuimos luchando con Pachu”, dijo a ABC TV y también contó que sí hubo días en los que pasó mal y hasta lloró.

Tercer Dakar en mente

Andrea Lafarja ya corrió el Rally Dakar 2019 en Perú y este año lo hizo en Arabia Saudita. En ambas ocasiones terminó la carrera. Esta tarde adelantó a Ensiestados que le encantaría correr un tercer Dakar, “creo que el tercero va a ser mejor”, señaló la piloto.

“Quiero hacer un tercer Dakar, ojalá tenga el apoyo de las empresas, y yo creo que con eso me voy a retirar del automovilismo”, expresó Andrea Lafarja.