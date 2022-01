Cristiano Ronaldo iluminó el Burj Khalifa con el rostro de Georgina Rodríguez para felicitarla por su cumpleaños

Impresionante fue la manera en la que Cristiano Ronaldo saludó a su pareja Georgina Rodríguez el día de su cumpleaños número 28. El jugador del Manchester United y su familia se encuentran en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y fue ahí donde sorprendió a su novia al proyectar en el edificio Burj Khalifa, de 163 pisos, el video promocional de la serie Soy Georgina, que desde ayer puede verse en la plataforma Netflix.

Al culminar el video apareció una imagen de Georgina Rodríguez con el texto “Happy Birthday, Gio”.

Lea más: Cristiano Ronaldo: "Papá orgulloso"

“Muchas felicidades, mi amor”

El mismo Cristiano Ronaldo fue el encargado de grabar el emotivo momento para luego compartirlo con sus seguidores de Instagram. “Muchas felicidades, mi amor”, expresa el texto que acompañó el video publicado por el astro portugués.

Mientras que la cumpleañera Georgina Rodríguez escribió feliz en la misma red social: “Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, Gracias y Gracias, Cristiano. No me puedes hacer más feliz cada día. Gracias Dubái por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos los que habéis trabajado para que este día sea tan especial. Y gracias a todos los que siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón”.

El agradecimiento de Georgina Rodríguez fue acompañado de varias postales de su día especial con Cristiano Ronaldo y los pequeños Cristiano Junior, Alana Martina, Eva y Mateo.

Lea más: Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, estrenará su serie en Netflix el día de su cumpleaños

Otra celebración en la playa

Ya a la mañana comenzó el festejo de los 28 años de Georgina Rodríguez. Al despertarse, Cristiano la llevó a una playa privada donde le esperaba un desayuno con sus hijos, en una gran mesa llena de pétalos de rosas y fotos de la modelo e influencer.

Cristiano Ronaldo y su familia se encuentran disfrutando de unas cortas vacaciones en Dubái aprovechando el receso de la Premier League.