Leti Medina nos revela el nombre de su bebé en camino

La familia de Letizia Medina está viviendo unos meses muy emocionantes aguardando la llegada de su nueva integrante. Tanto mamá Leti como papá José Rivas y los hermanos Isabella, Luana y Paolo cuentan ansiosos las semanas que faltan para tener a la pequeñita en sus brazos.

El parto está marcado para el 30 de mayo, nos había contado Letizia Medina, quien ahora nos reveló que la princesita en camino ya tiene nombre: Josefina Leonor.

Los elegidos de mamá y papá

“¡Estamos súper bien por suerte! ¡¡La beba está grandota!!”, comenzó expresando Letizia Medina a ABC Digital.

¿Se llama Josefina por el nombre de papá José?, consultamos a Leti, y ella respondió sonriendo: “También, pero es un nombre que nos encanta nomás luego. Y José no quería insistir para que parezca que era en su favor. Fui yo la que insistió con ese nombre”.

Leti Medina también nos contó cómo fue para que se decidieran por Leonor. “Buscando nombres, José leyó Leonor. Y yo le dije: ¡¡Me encanta!’. Él dijo: ‘A mi también’. Y quedó como segundo nombre porqué queríamos que también se llame así”, aseguró la conductora de ABC TV, quien además nos contó que a los hermanos mayores también les gusta el nombre que eligieron para la pequeñita, “sobre todo Josefina”.

Nada de ajuar ni de dietas

Letizia Medina nos confesó que aún no ha preparado el ajuar de Josefina Leonor. “¡Nada todavía!”, dijo entre risas la conductora de ABC Noticias Primera.

Y al preguntarle cuántos kilos subió hasta ahora desde el inicio de su embarazo, Leti señaló: “Empecé con unos kilitos arriba, así que me estoy manteniendo”.

Finamente, quisimos saber si a Letizia Medina le gusta comer de todo ahora que está en la dulce espera, y ella afirmó: “Confieso que el mayor placer es no estar de dieta. Viste que las mujeres vivimos de dieta, y en el embarazo de eso por lo menos no me tengo que encargar”.