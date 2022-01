Yehimy Alison, la conductora que alegra tus mañanas desde la 98.5 ABC FM

En enero de 2021 Yehimy Alison González comenzó una nueva aventura con su programa radial Tal como es, que va de lunes a viernes, de 6.00 a 9.00, por ABC FM. En este primer año el tempranero espacio se ha ganado un público fiel, y la fórmula para mantener una excelente relación con los oyentes es la buena onda de trasmite su conductora.

Para saber un poco más sobre el muy escuchado programa, conversamos con Yehimy Alison, quien con su característica sonrisa respondió a nuestros requerimientos.

Yehimy, ¿cómo te sentís al frente de Tal como es?, fue nuestra primera pregunta y ella respondió fiel a su estilo: “¡Como pez en el agua...! (risas). Me encanta entretener, informar, interactuar y escuchar éxitos de la música. Junto a los oyentes hacemos superllevadera esas primeras tres horas de la jornada productiva y con un auténtico compromiso también buscamos construir conciencia crítica. Realmente, el buen humor en la mañanita es algo que nos lo tomamos muy en serio”.

También quisimos saber cuál es el secreto para mantener enganchados a sus oyentes todas las mañanas de 6:00 a 9:00, y Yehimy Alison afirmó sin vueltas: “No hay mucho secreto, ser un poco ‘ayvu’ en la locución, encarar los temas noticiosos con optimismo, sin dejar de lado la crítica. El criterio a la hora de abordar los temas que interesen a nuestra audiencia y excelente programación musical”.

Toda la buena onda para arrancar el día

En Tal como es solo se trasmiten vibras positivas y eso sus radioescuchas lo saben y agradecen, porque esa actitud positiva es fundamental para iniciar el día.

¿Cómo hacés para trasmitir la buena onda que se siente a través de Tal como es? “Y tenés que ser buena onda, porque si hay algo que no se puede disimular es la mala onda, pero a la vez ser sincera con una misma. Para esos días que no estás al 100%, con ayuda de la audiencia generamos el ánimo correcto para encarar el día. ¡Ah y un rico café no puede faltar!”, aseguró Yehimy Alison.

Siempre la conductora de Tal como es está con mucha energía y sus oyentes la escuchan camino al trabajo, al estudio o desde la casa, y hay mucha interacción por más tempranito que sea. “Esa interacción es clave, hace tiempo los medios de comunicación dejaron de informar solo en una vía, con la tecnología a mano hoy todos informamos y ese envión no hay de desaprovecharlo, así surgen en el programa: los cronistas ciudadanos, una sección de participación informativa del oyente”, aseguró Yehimy Alison.

Su público, el motor de su día a día

La periodista Yehimy Alison es muy querida por sus oyentes, quienes siempre le dan muestras de cariño y respeto. “En el caso de una conductora radial se podría decir que sin el apoyo de los oyentes definitivamente el producto no sería el mismo. Lo expresivos que son con el cariño y lo crítico de sus acotaciones, en gran medida, hicieron que este mundo de la comunicación sea para mí un modo de vida”, dijo Yehimy Alison.

Finalmente, consultamos a nuestra entrevistada qué planes tiene con Tal como para este 2022 que recién inicia. “Acertamos el camino, caímos bien y ahora a seguir creciendo... No soy de las personas que se quedan mucho tiempo con una dinámica y este programa ya tiene vida propia gracias a los oyentes. Esta combinación puede ser explosiva en este 2022″, destacó Yehimy Alison González, quien además resaltó: “Este es un año genial para la 98.5 FM porque somos la radio de los principales conciertos que se vienen”.