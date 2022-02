Mario Cimarro muestra su casa y asegura: “Pasión de Gavilanes cambió mi vida”

El actor cubano Mario Cimarro, quien da vida a Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, hace unas horas compartió en su cuenta de Instagram un video donde muestra su casa en Villa de Leyva, considerado uno de los pueblos más bellos de Colombia. Cimarro y su novia Broni Gregus se encuentran viviendo en una residencia campestre durante las grabaciones de la segunda temporada de la icónica telenovela colombiana.

Casa de dos pisos de estilo colonial

Mario Cimarro, el galán de la novela que anoche estrenó su segunda temporada luego de casi dos décadas por Telemundo, abrió los portones de su residencia a sus fans de las redes sociales, quienes pudieron observar por fuera y por dentro la casa de dos pisos de estilo colonial con una vista increíble, rodeada de una exuberante naturaleza.

Mario Cimarro mostró su terraza favorita junto a sus perros Bruno y Lala. También enseñó a sus seguidores un lugar muy especial de su casa en Colombia llamado El rincón del habano, donde los fines de semana degusta los mejores habanos del mundo, los cubanos, según confesó. Además, subiendo las escaleras de su casa se encuentra su gimnasio, donde tempranito ya estaba calentando en la bicicleta estática con un chaleco de compresión para luego entrenar unos 30 a 40 minutos, según relató Mario Cimarro, quien posteriormente también se mostró haciendo trote y bicicleta con su novia Boni Gregus, en el amplio campo de su propiedad.

Lea más: ¡Jessica Torres se casa!

“Hace casi 20 años llegué a estas tierras lleno de ilusión”

Y, por supuesto, el material audiovisual compartido por Mario Cimarro va acompañado de un texto que comienza diciendo: “Hace casi 20 años llegué a estas tierras lleno de ilusión y ganas de estar, contribuir y colaborar .Y en la cuna del realismo mágico, que tanta influencia tuvo en mi infancia, Juan Reyes y Pasión de Gavilanes cambió mi vida, y la de muchos de ustedes”.

Lea más: Mario Cimarro, "Juan Reyes" de Pasión de Gavilanes, felicitó a la musa de su vida

“Hoy gracias a ustedes y a Telemundo que los escucho estamos de vuelta con el Dream Team. Y si es cierto que como atleta de alto rendimiento me paro a las 4:00 AM, entreno y me alimento como tal, siempre llego al set 45 minutos y hasta 1 hora antes, por lo que se pueda necesitar, pero estamos de acuerdo que Pasión de Gavilanes merece cualquier esfuerzo, Juan ¡y ustedes también!”, finalizó expresando Mario Cimarro desde su casa colonial de Villa de Leyva, Colombia.